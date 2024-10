​Santo Antão recebe acto central de celebração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades

Com o lema “Cultura, Ponto de Luz Farol da diáspora”, a cidade de Ribeira Grande de Santo Antão será palco do acto central de celebração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, comemorado a 18 de Outubro.

A informação foi divulgada esta quinta-feira, 03, pela directora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, numa conferência de imprensa que contou com a presença do diretor-geral das Comunidades, Martinho Ramos. Neste sentido, a cidade de Ribeira Grande de Santo Antão vai acolher de 16 a 20 deste mês, vários eventos culturais.

Segundo a diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, este ano, vamos ter Santo Antão, mais concretamente Ribeira Grande de Santo Antão como palco central para celebrar a cultura e as comunidades juntas.

A celebração começa no dia 16, com a feira do Livro, no mesmo dia será exibido a curta-metragem “Mãe Pretinha”, realizada por Patrícia Silva e produzida por Emília Wojcieshowska.

No mesmo dia acontece Aula magna com Ministro das Comunidade sobre Diáspora e será assinado um protocolo entre o Ministério das Comunidades e a Universidade de Santiago

No dia 17, está programado contação de estórias com os alunos do 1º, 2º e 3º anos e exibição do filme “Manga de Terra” do realizador Basil da Cunha, com o momento musical também com a cantora e a actriz do filme que é Eliana Rosa.

No dia 18 de Outubro vão dar início às celebrações com um “Bom Dia Câmara Municipal Ribeira Grande de Santo Antão”, cortesia aos funcionários, com o músico e jornalista Homero Fonseca - Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Haverá uma abertura solene, desfile literário, actuação dos alunos de BA- Cultura, intervenções dos ministros das Comunidades e da Cultura e do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande – Santo Antão.

No período da tarde, haverá abertura da exposição “Detalhes por detrás de Son Jon” – fotógrafo Márcio Soares, conversa aberta com a psicóloga e Secretária Executiva da CNU, Carla Palavra e Sketch Teatral com Juventude em Marcha, Serenata pela Ribeira Grande sob o lema Cultura, Ponto de Luz – Farol da Diáspora.

Conforme indica Vandrea Monteiro, o momento mais cultural e mais quente será à noite no terreiro onde terão um palco central, à volta também da cantora Sara Tavares, “vamos cantar as músicas da Sara, vamos ter uma bela manifestação que acontece às 19h00 com uma serenata pela rua de Ribeira Grande culminar com este grande momento cultural e musical num grande palco em Ribeira Grande de Santo Antão”.

Para o dia 19, temos o lançamento e a apresentação do catálogo de São João Batista que vai acontecer no Porto Novo, na Câmara Municipal do Porto Novo. “Ou seja, a nossa proposta maior agora é ter Santo Antão com o palco central, mas é claro que vamos ter cultura manifestada em todas as suas formas, desde a gastronomia, desde a música desde a dança, acontecer um pouco pelas Ilhas de Cabo Verde”.

“À semelhança dos anos anteriores, vamos ter a nossa já habitual serenata a acontecer por todos os municípios, que é uma parceria belíssima entre o Ministério da Cultura, o Ministério das Comunidades e as Câmaras Municipais. Contamos com o engajamento de sempre”, sublinha.

Vandrea Monteiro disse que no dia 18, o Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, estará a cantar e a respirar o Ildo Lobo.