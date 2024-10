Dia Nacional da Cultura e das Comunidades leva leque de actividade a Ribeira Grande de Santo Antão

O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, celebrado a 18 de Outubro, terá como palco central a Cidade de Ribeira Grande, em Santo Antão, que vai acolher de 16 a 20 deste mês vários eventos culturais, sob o lema, “Cultura Ponto de Luz, Farol da Diáspora”.

No ano passado, o Centro Cultural Cabo Verde em Lisboa foi o palco das celebrações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.

Segundo a diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, o Governo, através do Ministério das Comunidades, está empenhado em promover a plena integração sociocultural, económica e política das comunidades cabo-verdiano nos respectivos países de acolhimento e trabalhando para reforçar a sua integração em Cabo Verde, contribuindo desta forma para a consolidação da nossa nação diáspora.

Por isso, foi proposto para a celebração deste ano um leque de actividades que reflectem esta estratégia que se quer globalizada mais uma vez o papel relevante que a diáspora cabo-verdiano tem desempenhado no processo de desenvolvimento nacional, na construção do Estado de Direito Democrático e na promoção cultural do país.

“Neste sentido, para a celebração do Dia da Cultura e das Comunidades propõe-se que seja destacada uma semana de celebrações no país e na diáspora com o envolvimento dos nossos representantes diplomáticos e o associativismo cabo-verdiano representados nos diversos países que nos acolhem”, indica.

A celebração começa esta quarta-feira, 16, na Praça Nossa Senhora do Rosário, com uma Feira do Livro, no mesmo dia será exibido a curta-metragem “Mãe Pretinha”, realizada por Patrícia Silva e produzida por Emília Wojcieshowska.

Ainda na quarta-feira, haverá Aula Magna, na Universidade de Santiago, com Ministro das Comunidades sobre Diáspora e será assinado um protocolo entre o Ministério das Comunidades e a Universidade de Santiago.

Na quinta-feira, 17, está programado contação de estórias com os alunos do 1º, 2º e 3º anos e exibição do filme “Manga de Terra” do realizador Basil da Cunha, com o momento musical também com a cantora e a actriz do filme que é Eliana Rosa.

Na sexta-feira, 18, vão dar início às celebrações com um “Bom Dia Câmara Municipal Ribeira Grande de Santo Antão”, cortesia aos funcionários, com o músico e jornalista Homero Fonseca - Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Haverá uma abertura solene, desfile literário, actuação dos alunos de BA- Cultura, intervenções dos ministros das Comunidades e da Cultura e do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande – Santo Antão.

No período da tarde, haverá abertura da exposição “Detalhes por detrás de Son Jon” – fotógrafo Márcio Soares, conversa aberta com a psicóloga e Secretária Executiva da Comissão Nacional de Cabo Verde para a UNESCO (CNU), Carla Palavra, e Sketch Teatral com Juventude em Marcha, Serenata pela Ribeira Grande sob o lema Cultura, Ponto de Luz, Farol da Diáspora.

Conforme Vandrea Monteiro, o momento mais cultural e mais quente será à noite no Terreiro onde terão um palco central, à volta também da cantora Sara Tavares, “vamos cantar as músicas da Sara, vamos ter uma bela manifestação que acontece às 19h00 com uma serenata pelas ruas de Ribeira Grande a culminar com este grande momento cultural e musical num grande palco em Ribeira Grande de Santo Antão”.

Para o dia 19, temos o lançamento e a apresentação do catálogo de São João Baptista que vai acontecer no Porto Novo, na Câmara Municipal do Porto Novo. “Ou seja, a nossa proposta maior agora é ter Santo Antão com o palco central, mas é claro que vamos ter cultura manifestada em todas as suas formas, desde a gastronomia, desde a música desde a dança, acontecer um pouco pelas Ilhas de Cabo Verde”.

“À semelhança dos anos anteriores, vamos ter a nossa já habitual serenata a acontecer por todos os municípios, que é uma parceria belíssima entre o Ministério da Cultura, o Ministério das Comunidades e as Câmaras Municipais”, sublinha a diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas.

No dia 18, o Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, vai cantar e a respirar o seu patrono, Ildo Lobo.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1194 de 16 de Outubro de 2024.