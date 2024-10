Dia Nacional da Cultura e das Comunidades com actividades um pouco por todas as ilhas

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e o Ministério das Comunidades realizam hoje, 18, Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, uma serenata pelas ruas com artistas e alunos do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Na cidade da Praia, a serenata, cuja concentração será no largo do Liceu Domingos Ramos, inicia às 19h00, rumo ao Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Em Ribeira Grande (Santo Antão), Serenata Cultura Ponto de Luz - Farol da Diáspora, às 19h00, e em seguida momento de homenagem a algumas figuras da ilha, à Sara Tavares e concerto musical com Eliana Rosa, Ary Kueca, Banda Nho Kzik e Cordas do Sol.

Em São Vicente, acontece o concerto “Alma Crioula”, na Praça Amílcar Cabral, a partir das 19h30.

No âmbito da celebração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, na quinta-feira, 17, aconteceu a contação de estórias, a feira do livro e lançamento do livro, na Praça Nossa Senhora do Socorro, e a estreia do filme “Manga d’Terra”, em Ribeira Grande, Santo Antão.

A celebração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades acontece com actividades um pouco por toda a ilha e na diáspora sob o lema “Cultura, Ponto de Luz – Farol da Diáspora”, com formações, concertos, serenatas e homenagens.

De lembrar que a Ribeira Grande de Santo Antão acolhe o acto central das celebrações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, com diversas actividades.

Presidência da República recebe “Concerto Intimista”

A Sala Beijing do Palácio do Presidente da República recebe, hoje, a partir das 18H00, o “Ano Novo Quarteto + 1”, num concerto intimista em celebração ao Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, que tem como patrono Eugénio Tavares.

O evento é uma oferta do “Ano Novo Quarteto + 1”, formado por descendentes do artista Ano Novo mais o professor Pascoal Fernandes, tocador de cimboa,ao Mais

Alto Magistrado da Nação, em retribuição à visita recentemente efectuada pelo Chefe de Estado a São Domingos, concelho de onde o grupo é originário.

A receção é, também, uma forma de dar visibilidade à cultura produzida naquele concelho e valorizar a cimboa, um dos mais antigos e emblemáticos

instrumentos musicais do país, declarado Património Cultural Imaterial Nacional, em 2022.

A tarde, haverá actuaçao de Bertânia Almeida, eximia intérprete de mornas e coladeiras das Ilhas.

Ainda na Praia, O Ministério da Cultura realiza o evento ”O Uivo da Memória - 20 anu di Sodadi di Ildo Lobo". O evento está marcado para este domingo, 20, às 19h00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo. O acto marca os 20 anos do falecimento do “Príncipe da Morna” Ildo Lobo.

Porto Novo

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Ministério das Comunidades e a Câmara Municipal do Porto Novo realizam o lançamento e apresentação do Catálogo de São João Baptista, no sábado, 19, pelas 11h00 no Salão Nobre da CMPN.





Ribeira Grande de Santiago

A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago promove uma manhã mágica de Contos Tradicionais, com o contador de estórias Adriano Reis.

Segundo a edilidade de Ribeira Grande de Santiago, esta é mais uma oportunidade para as crianças daquele município mergulharem no mundo encantador das histórias, promovendo o gosto pela leitura e o contacto com a nossa rica cultura tradicional.





Boa Vista

A Câmara Municipal da Boa Vista realiza, esta sexta-feira, a Feira de Gastronomia, este evento contará com uma programação diversificada e repleta de sabor, celebrando a riqueza da nossa cultura e das nossas tradições.

Nesta feira serão apresentados uma variedade de pratos típicos, conhecer os talentos locais e desfrutar de actividades culturais que prometem animar a nossa comunidade. “É uma oportunidade imperdível para saborear o melhor da nossa gastronomia e celebrar a diversidade que nos une”.