Kamal Hojeige, A Biografia de um Empresário Investidor

O género literário "biografia" centra-se na vida de uma pessoa, destacando, em geral, as suas contribuições profissionais e o impacto do seu trabalho. Frequentemente utilizado em contextos académicos ou em livros de referência, este género serve para documentar o legado de indivíduos de destaque em diferentes áreas de actuação.

Uma das suas principais características é a exploração factual da trajectória de uma pessoa relevante em determinado campo (arte, ciência, política, etc.), documentando publicações, obras, descobertas e o impacto directo de suas realizações.

O período vitoriano na Inglaterra (século XIX) é conhecido por sua proliferação de biografias, muitas vezes detalhando figuras notáveis da época, como líderes políticos, escritores e cientistas. É, contudo, no início do século XX que houve um aumento significativo no interesse por biografias, particularmente com o desenvolvimento de biografias de figuras públicas e celebridades, reflectindo uma crescente curiosidade sobre a vida pessoal e as conquistas de indivíduos notáveis.

Com a popularização dos mídia e das redes sociais, final do século XX, início do século XXI, houve um crescimento contínuo no número de biografias, incluindo tanto autobiografias quanto biografias de figuras contemporâneas e históricas.

Esse ressurgimento do género deve-se a uma combinação de factores sociais, culturais e tecnológicos que têm impulsionado seu crescimento nos últimos anos.

Numa época em que as experiências pessoais são cada vez mais valorizadas, as biografias oferecem uma visão íntima sobre a vida de figuras notáveis. Esse aspecto desperta o interesse de leitores que procuram inspiração em histórias de superação, sucesso ou inovação, ao identificarem-se com os desafios e as conquistas dos biografados, o que torna o género especialmente atraente.

Em Cabo Verde, a escassa produção biográfica é utilizada como instrumento eleitoral, sendo comumente vinculada a figuras políticas em períodos de campanha. Essas publicações ressaltam as realizações e o percurso dos candidatos, com o intuito de estabelecer uma conexão emocional com o público e influenciar a percepção dos eleitores. No entanto, devido à sua ligação com contextos eleitorais específicos, essas obras tendem a ser 'datadas' e a ter um impacto limitado no longo prazo.

De se ressalvar os casos de Baltasar Lopes – Um homem arquipélago na linha de todas as batalhas, tese académica defendida em 2002 e saída em livro em 2011, e João Lopes Filho: Professor – Investigador – Escritor, em 2024; de Carlos Albertino Veiga – Busca da Felicidade, em 2012; e Cesária Évora, em 2015. Este Kamal Hojeigeé um caso de excepção, por ser de um empresário investidor estrangeiro e ser escrito por uma jornalista cabo-verdiana.

O estilo de Margarida Fontes no livro Kamal Hojeige: A Experiência de um Investidor em Cabo Verde é caracterizado pela clareza e objectividade, com uma estrutura biográfica tradicional, mas com toques humanizadores e reflexivos. Ela utiliza uma narrativa detalhada e cronológica, permitindo ao leitor acompanhar a trajectória de vida do biografado com fluidez e profundidade. O texto é acessível e directo, evitando complicações linguísticas, o que o torna adequado tanto para o público em geral quanto para leitores interessados em temas empresariais e culturais.

Estou convencido de que a biografia Kamal Hojeige – A Experiência de um Investidor em Cabo Verde e sua autora terão um grande sucesso entre nós. Inclusive, já solicitei à Margarida Fontes um trabalho semelhante para o meu centenário, que ocorrerá em 2052, com a condição de que o valor a ser pago seja fixado hoje, sem aplicação de juros ou correcção monetária. Isso acontecerá quando eu tiver construído uma trajectória digna de ser biografada, quando Margarida Fontes for uma escritora e biógrafa de renome, e a Rosa de Porcelana Editora se tornar uma grande editora. Ficarei extremamente feliz em vê-los no lançamento.

Para apresentar Kamal Hojeige – A Experiência de um Investidor em Cabo Verde, estruturei a minha exposição em três eixos principais: (i) os Primeiros Passos de Kamal, (ii) sua Chegada a Cabo Verde e (iii) Sucessos, Desafios e Resiliência.

Primeiros Passos de Kamal

Os três primeiros capítulos revelam a origem de Kamal Hojeige e os fundamentos que moldaram o seu sucesso empresarial. Nascido em 1957 em Kaolack, Senegal, filho de imigrantes libaneses, Kamal cresceu numa família humilde, dedicada ao comércio e à fé muçulmana. Desde jovem, ajudava seus pais na pequena loja de tecidos, onde aprendeu o valor do trabalho. A simplicidade de sua infância em Kaolack, uma cidade de importância económica e política no Senegal, foi crucial para moldar a sua visão do mundo. Seu pai, Hussein Hojeige, que emigrou do Líbano para o Senegal em 1915, actuava como intermediário agrícola, garantindo o sustento da família.

Aos 20 anos, Kamal foi estudar agronomia na Bélgica, financiado pelos irmãos. Durante os estudos, sustentou-se com diversos trabalhos, como jardineiro e entregador. Após concluir a formação, visitou o Líbano, onde conheceu sua futura esposa, Mountaha Ballita. A guerra civil, no entanto, impediu sua permanência no país, levando-o de volta ao Senegal, onde deu início a um pequeno comércio e aos primeiros passos de sua carreira empresarial.

Descrito como discreto e metódico, Kamal sempre manteve o foco no trabalho e na família. Mesmo com a acumulação de uma fortuna considerável, vive de forma simples e modesta. À frente do Grupo Khym Negoce, Kamal adopta um estilo de gestão indirecta, confiando grande autonomia aos seus gerentes. Desde a infância, aprendeu a valorizar o dinheiro e o trabalho árduo, princípios que guiaram toda a sua trajectória. Sua neutralidade política permite-lhe navegar com eficiência entre diferentes governos, preservando o sucesso de seus negócios.

Chegada a Cabo Verde

Os capítulos quatro a seis abordam a chegada de Kamal a Cabo Verde e a fundação de seu império empresarial no arquipélago. Em 1994, enquanto planeava mudar-se com sua família para o Canadá, a guerra entre a Mauritânia e o Senegal fez-lhe considerar Cabo Verde, influenciado por amigos que aludiram às oportunidades no país. Ao chegar, Kamal percebeu a escassez de produtos básicos e os preços elevados, o que o motivou a iniciar um negócio.

Fundou a Khym Negoce e começou a importar produtos do Senegal, como sandálias e utensílios domésticos, aproveitando as oportunidades de mercado. Kamal foi pioneiro ao estabelecer rotas comerciais entre Cabo Verde e a China e introduziu o shawarma no país, expandindo sua influência no mercado local.

Neste período Cabo Verde estava a abrir-se economicamente e Kamal aproveitou esse momento para expandir os seus negócios. Sua visão empresarial e capacidade de identificar oportunidades num mercado emergente consolidaram sua posição como um dos principais investidores estrangeiros no país, contribuindo significativamente para o desenvolvimento local e a integração do arquipélago no comércio global.

Sucessos, Desafios e Resiliência

Os capítulos sete a nove reforçam a trajetória de Kamal como um empresário resiliente, que soube enfrentar tanto os sucessos quanto os desafios. Ele expandiu o Grupo Khym Negoce de uma pequena loja para uma vasta rede de negócios que incluíam bens de consumo, materiais de construção e produtos de luxo. Projectos como o Palácio Fenícia no Platô, a loja Fenícia no Palmarejo e o Praça Center do Palmarejo são exemplos do seu sucesso. Além disso, tornou-se representante de grandes marcas internacionais em Cabo Verde, incluindo o LG Center.

Ao longo de sua trajectória, Kamal enfrentou obstáculos, como dificuldades com a CEDEAO nas importações, além de controvérsias, como a que envolveu o projecto Praça Center do Palmarejo. Ele também sofreu perdas significativas, como o incêndio na empresa Caboplast em 2009/2010 e desfalques em outras áreas. Apesar disso, sua capacidade de resiliência e gestão eficaz permitiram que superasse essas adversidades, continuando a expandir os seus negócios e a influenciar o mercado cabo-verdiano.

A trajectória de Kamal Hojeige é um exemplo notável de perseverança, visão e dedicação. Desde as suas raízes humildes no Senegal até a sua ascensão como um dos principais investidores em Cabo Verde, Kamal demonstrou uma capacidade única de adaptar-se e prosperar em mercados desafiadores. Sua ética de trabalho, aliada à simplicidade e neutralidade, permitiu-lhe construir um império empresarial sem perder o foco nos valores que moldaram a sua vida. A história de Kamal é um testemunho de como a resiliência e a inovação podem transformar desafios em oportunidades, inspirando futuras gerações de empreendedores.

As minhas felicitações à biógrafa e ao biografado a quem desejo sucesso e vida longa.