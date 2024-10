​Evel Rocha lança o livro "Para Além das Ondas: O Legado de um Visionário", em Portugal

O escritor Evel Rocha fará esta sexta-feira, 18, em Lisboa (Portugal), o lançamento do seu mais novo livro intitulado "Para Além das Ondas: O Legado de um Visionário". Trata-se de um livro inspirado na vida do empresário salense Patone Lobo.

O lançamento da obra acontece no Centro Cultural Cabo Verde, no âmbito das actividades de celebração do Dia da Cultura e das Comunidades, que Cabo Verde assinala a 18 de Outubro. A apresentação da obra estará a cargo de Rita Canas Mendes e Silvestre Fonseca, e contará com a presença de Patone Lobo.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, nesta obra, "Para Além das Ondas: O Legado de um Visionário", o autor acompanhou a inspiradora jornada de Patone Lobo, um empresário audacioso que, contra todas as probabilidades, construiu o emblemático Odjo d`Água, um hotel de charme, na ilha do Sal, a partir de um pequeno negócio familiar à beira-mar.

“Desde cedo, Patone sentiu uma conexão profunda com o oceano, mas foi a sua visão além das ondas que o levou a transformar um simples sonho numa realidade grandiosa, consolidando a sua marca internacionalmente e transformando-se num ícone do empreendedorismo”, explica.

A mesma fonte sublinhou que o sucesso de Patone Lobo, não veio apenas pela conquista de riquezas materiais, mas pela criação de um legado que mudou a vida de muitos. “A sua liderança compassiva, ética de trabalho e o respeito pelo meio ambiente destacam-se como pilares da sua trajetória”.

Conforme a mesma fonte, o livro "Para Além das Ondas: O Legado de um Visionário", enquanto obra literária, explora não apenas os desafios e vitórias do mundo dos negócios, mas também os dilemas pessoais e as lições de vida de um homem cuja visão moldou uma geração de empreendedores.

Evel Rocha nasceu e estudou em Espargos, Ilha do Sal. Terminou os estudos liceais em São Vicente. Em 2021 doutorou-se em Ciências Sociais pela Universidade do Mindelo e em 2023 em Espanhol: Literatura, Linguística e Comunicação pela Universidade de Valladolid, Espanha.

Graduou-se em Psicologia, com pós-graduação em Poder Local (2010). É mestre em Psicologia Counseling (2009) e em Supervisão Pedagógica (2012).

Para além de outros cargos que ocupou, foi vereador da Cultura, Presidente da ARES (Agência Reguladora do Ensino Superior, em Cabo Verde), Director do Gabinete do Ministério da Economia Marítima, presidente da Comissão Organizadora da Cabo Verde Ocean Week, professor universitário e neste momento desempenha a função de Assessor Cultural no Ministério do Turismo.

Evel Rocha participou em várias conferências internacionais como orador na área da história e literatura, e é membro da Academia Cabo-verdiana de Letras.