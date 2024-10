Mindelact faz 30 anos e vai ao encontro do público

O festival de teatro Mindelact celebra 30 anos, de 01 a 09 de Novembro, com um programa que quer atrair jovens e ir ao encontro do público, disse à Lusa uma das organizadoras.

Um dos objectivos é "dar espaço aos espectáculos infantis e ao público mais jovem" e outro é promover o acesso às artes cénicas: "não é fazer espectáculos só para o público que consegue adquirir um bilhete e ir a uma sala, mas também para o público que, por várias questões, não o consegue comprar ou tem limitações", disse, Zenaida Medina.

A edição deste ano é dedicada ao tema "Pérola", para marcar "os 30 anos de realizações do festival".

O palco 1 do cartaz, no Centro Cultural do Mindelo (CCM) vai acolher nove espectáculos, com artistas de vários países, no primeiro dia.

Já o palco 2 acolhe quatros espectáculos que incluem teatro infantil.

Durante a semana, os espectáculos vão distribuir-se ainda pelas ruas, escolas e haverá um ciclo de contos históricos - além de palcos para espectáculos infantis aos fins de semana.

O objectivo de realizar o evento em diferentes palcos serve o propósito de dinamizar o teatro, não só no centro cultural, mas também para outros locais, aproximando-o do público e com 70% da programação gratuita.

O cartaz desta edição é composto por 35 espectáculos, com a participação inédita de um grupo oriundo da Noruega.

"Pela primeira vez vamos ter a Noruega, que vai fazer um espectáculo de rua, aqui na cidade [Mindelo]. É um grupo que viaja de barco por vários países", explicou.

Moçambique, Brasil, Portugal, Espanha e República Checa serão outros países presentes no festival.

Para a extensão na cidade da Praia, os dias ainda estão por definir, mas seis espectáculos vão decorrer no Centro Cultural Português e no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

"Ainda não temos uma data porque estamos à espera de algumas respostas, mas está previsto para final de Novembro, início de Dezembro", apontou.

O Festival Internacional de Teatro de Cabo Verde (Mindelact) está entre os eventos de artes cénicas mais célebres do continente africano e é o principal do calendário teatral do arquipélago.