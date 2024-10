Cremilda Medina diz que a morna é o género que melhor a define

A cantora mindelense Cremilda Medina, que reside actualmente em Portugal, apresenta esta sexta-feira, 18, na Cidade da Praia, o seu segundo trabalho discográfico “Nova Aurora”, editado em Maio de 2023. O disco já foi apresentado em São Vicente e em Portugal.

A cantora amante da morna e dona de uma voz suave e doce está na Cidade da Praia para brindar o público da capital do país com o seu novo disco, formado por 13 faixas musicais, e que reúne um leque de excelência de compositores cabo-verdianos. Produzido entre Portugal e Cabo Verde, o disco conta com a produção musical do produtor e pianista Nando Andrade e tem a participação de vários músicos de renome.

Neste trabalho, Cremilda Medina continua a sua viagem pelos ritmos da morna e da coladeira, mais um disco a pensar na essência da tradição, continuando a sua busca e preservação pelo antigamente, em sonoridades que lhe trazem à recordação outros tempos e gentes de outrora, contando com o convidado especial Tito Paris, um ícone da música de Cabo Verde reconhecido internacionalmente.

No concerto da Cidade da Praia, Cremilda estará acompanhada por músicos de excelência: na guitarra acústica de 12 cordas e direção musical estará Kaku Alves; na guitarra acústica de 6 cordas Palinh Vieira; no piano Khaly Angel; no cavaquinho Flávio Africano; no baixo Héber Pires; e na bateria Magikk Santiago.

A passagem da Tour Nova Aurora pela capital, no Dia Nacional da Cultura e das Comunidades será, por isso, um momento de partilha musical e de homenagem aos ritmos de Cabo Verde e aos vários compositores nacionais que fazem parte do disco.

“Nova Aurora”

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Cremilda Medina conta que está muito ansiosa com o concerto na Praia, e anunciou que haverá um momento muito especial durante o show.

“A minha expetactiva é alta porque eu quero receber toda a gente com muito amor e carinho. E tenho a certeza que eles também levarão amor e morabeza, que é aquilo que melhor nos define”, frisa.

Conforme disse, a Cidade da Praia sempre a recebeu muito bem, sobretudo desde a primeira edição do Talentu Strela, em 2011.

“As pessoas associam-me ainda ao Talentu Strela. E recebo muitas mensagens dizendo que a Praia está à minha espera. Então eu fico muito contente com isso”, revela.

A cantora sublinha que todo o sítio aonde vai é sempre bem recebida. “Onde tenho ido sou recebida com muito amor, muito carinho, principalmente pela nossa comunidade emigrante. E fico muito feliz”.

Depois do concerto na Cidade da Praia anunciou que foi convidada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa para participar numa homenagem a Amílcar Cabral, que será no dia 6 de Novembro, juntamente com outros artistas.

Em relação ao disco “Nova Aurora”, disse que tem um sabor especial. “Os discos que eu faço, eu costumo dizer que é a minha playlist, que partilho com os meus fãs, com os meus seguidores. É o meu gosto musical”.

Concertos em Cabo Verde

Cremilda Medina afirma que fazer concertos em Cabo Verde tem um sabor diferente. “O nervoso aumenta mais, quando se joga em casa, porque toda a gente conhece os autores, conhece as letras das músicas e grande parte dos arranjos”.

“Então as pessoas estão lá, claro que a entrega tem que ser maior. E quando eu jogo em casa tenho esse nervosismo e também eu sei que o público não me vai deixar fazer o espetáculo sozinha, porque é como eu digo: se estou onde estou agora é porque o público acompanhou, apoiou, divulgou. Então eu gosto que as pessoas também façam parte. Se querem cantar, cantem. Se querem dançar, dancem. Estão à vontade. É isso que faz o espectáculo”, realça.

Viver fora de Cabo Verde

Cremilda Medina conta que está a viver fora de Cabo Verde, por causa dos concertos que têm surgido mais na Europa. “Os concertos ultimamente são mais na Europa e no resto do mundo. Então estou residindo neste momento em Portugal, porque os meus concertos são mais em Portugal. De momento, encontro-me lá porque aparecem sempre actividades, concertos ou participações em gravações e em trabalhos de outros artistas também”.

Morna está sempre presente

A morna e o género musical que sempre acompanha a cantora, por isso, nos seus trabalhos discográficos faz sempre questão de as trazer. “A morna é o género musical que melhor me define. E que eu acho que também define todos os cabo-verdianos”.

Carreira musical

A cantora conta que a sua carreira musical está a correr muito bem. “Eu costumo dizer que quando o meu nome aparece em algum evento, as pessoas já sabem: vai haver morna. E eu fico muito feliz, porque é um caminho difícil e árduo que tenho feito ao longo dos anos. E eu fico muito feliz quando as pessoas já sabem: é Cremilda e vamos ouvir morna. As pessoas já sabem para o que vamos, já sabem o que é que vão encontrar”.

Quanto a projectos futuros revelou que alguns estão em curso. “E ao nível de parcerias também. Estou a trabalhar com mais alguns nomes, não posso avançar ainda porque os projectos ainda estão a ser estudados, mas vai acontecer muita coisa”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1194 de 16 de Outubro de 2024.