​Cremilda Medina apresenta “Nova Aurora” na Praia

A cantora Cremilda Medina apresenta no dia 18 deste mês, na cidade da Praia, o seu mais novo disco de estúdio intitulado “Nova Aurora”, editado em Maio de 2023. O espectáculo realiza-se no Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, dia 18 de Outubro pelas 21h30, na Assembleia Nacional.

Depois de uma passagem por vários palcos em vários países, agora é a vez da cidade da Praia receber as sonoridades e ritmos que compõem este novo trabalho da cantora formada por 13 faixas musicais.

Segundo uma nota enviada pelo seu manager, a apresentação do disco “Nova Aurora” na capital de Cabo Verde vai acontecer no dia 18 de Outubro, uma data que não foi escolhida ao acaso, uma vez que neste dia se assinala o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.

“A passagem da Tour Nova Aurora pela capital, em Dia Nacional da Cultura e das Comunidades será, por isso, um momento de partilha musical e de homenagem aos ritmos de Cabo Verde e aos vários compositores nacionais que fazem parte do disco “Nova Aurora” e que Cremilda Medina eterniza através da sua voz”, indica.

A mesma fonte refere que neste concerto, Cremilda será acompanhada por músicos de excelência: na guitarra acústica de 12 cordas e direção musical estará Kaku Alves, na guitarra acústica de seis cordas Palinh Vieira, no piano Khaly Angel, no cavaquinho Flávio Africano, no baixo Héber Pires e na bateria Magikk Santiago.

O disco “Nova Aurora” é também uma homenagem de Cremilda Medina a alguns dos maiores compositores Cabo-verdianos. O disco foi produzido entre Portugal e Cabo Verde, conta com a produção musical do conceituado produtor e pianista Nando Andrade e tem a participação de vários músicos de renome.

Neste trabalho, Cremilda continua a sua viagem pelos ritmos da morna e da coladeira, mantendo assim a essência da tradição, e a sua busca e preservação pelas sonoridades que são parte integrante do património musical cabo-verdiano.

A cantora conquistou reconhecimento nacional e internacional, através de várias distinções. Com este mais recente trabalho “Nova Aurora”; foi distinguido com o prémio “Morna do Ano”, nos Cabo Verde Music Awards (CVMA) e o tema “Nôs Morna” mereceu o galardão de “Best World Music”; nos International Portuguese Music Awards (IPMA) nos USA. O disco “Nova Aurora” mereceu ainda várias menções na imprensa internacional.