IILP convida Vera Duarte e Rogério Faria Tavares (Brasil) para 4ª sessão de Encontros com (a) História

O Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), na cidade da Praia convidou a escritora cabo-verdiana Vera Duarte e o jornalista, escritor e presidente emérito da Academia Mineira de Letras (Brasil) Rogério Faria Tavares, para a 4ª sessão do Encontros com (a) História, que acontece esta sexta-feira, 25.

Esta sessão de Encontros com (a) história acontece no âmbito das comemorações do 35º aniversário do IILP, que se comemora no dia 1 de Novembro.

Segundo uma nota do IILP, a literatura, em especial, a literatura brasileira contemporânea e a literatura cabo-verdiana, constituirão o mote para a conversa em que cruzarão visões sobre temas, figuras, caminhos e desafios das duas expressões literárias.

“Pela sua já extensa obra no conto, no romance, na poesia e na crónica, bem como pela sua reconhecida acção e intervenção política e cívica em defesa de direitos fundamentais, Vera Duarte foi já agraciada com diversos prémios, tanto no plano nacional como internacional”, sublinha.

A escritora tem obras suas publicadas em Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal e em Espanha e participação em várias antologias de poesia organizadas no Brasil, nos EUA, em Portugal, Espanha e França.

Rogério Faria Tavares é natural de Belo Horizonte (Minas Gerais), Estado do Brasil onde desenvolveu grande parte do seu percurso académico e profissional ligado à área jurídica e à comunicação.

Entre outras academias de que foi e é membro, foi presidente da Academia Mineira de Letras, instituição fundada em 1909, onde cumpriu dois mandatos, que terminaram em 2023.

Foi no exercício desse mandato que, em coautoria com o Embaixador Lauro Moreira, organizou a obra “Nos 25 anos da CPLP – Estudos em homenagem a José Aparecido de Oliveira e Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza”, apresentada no ano passado na sede da organização, em Lisboa, e de que Rogério Faria Tavares fará agora a apresentação no IILP.