Juventude em Marcha prossegue comemorações dos 40 anos com espectáculos no país e na diáspora

​A companhia teatral Juventude em Marcha, Porto Novo, Santo Antão, prossegue com as comemorações dos 40 anos da sua fundação, com espectáculos em Cabo Verde e na diáspora, informou hoje o líder desta companhia, Jorge Martins.

A próxima paragem desta conceituada companhia teatral, fundada em 1984, será a ilha do Sal, onde Juventude em Marcha estará, a 31 de Outubro, na Arena Txida Produções, nos Espargos, para mais uma celebração dos 40 anos, avançou Jorge Martins à Inforpress. “E por ser uma celebração especial para todos os fãs, amigos e públicos de uma forma geral, espalhados pelo universo das ilhas de Cabo Verde e diáspora, é propósito da companhia partilhar esses momentos com todos, indiscriminadamente”, sublinhou este actor e realizador teatral. Na ilha do Sal, Juventude em Marcha fará a estreia da sua mais recente produção, Problemas de Familia II, uma comédia bastante animada e divertida, estando previsto ainda um “Boie de Conjunt” (baile de conjunto) com o grupo Los MANOS e artistas locais, além de outras actividades. No âmbito das festividades do quadragésimo aniversário, esta companhia teatral tem estado desde Março deste ano a promover actividades para marcar a data, com espectáculos nas diferentes ilhas do arquipélago e em países como Luxemburgo, França e Países Baixos.

