​Juventude em Marcha inicia comemorações dos seus 40 anos

A companhia teatral de Santo Antão, Juventude em Marcha, iniciou sexta-feira, 15, as comemorações dos seus 40 anos com abertura de uma exposição de pintura, uma feira agro-alimentar e espectáculos de dança e música.

A feira agro-alimentar decorre na Aldeia Cultura Nós Raiz, na cidade do Porto Novo, onde está patente uma exposição de pintura que retracta às festas juninas em Santo Antão e a vida da companhia teatral Juventude em Marcha, do artista plástico santantonense Eduardo Bentub, residente na Eslovénia. O mesmo artista aproveita para dinamizar um workshop e partilhar experiências e conhecimentos com artistas locais.

O espaço cultura da aldeia recebeu ainda esta sexta-feira os espetáculos de dança com os grupos Ballet Milla e Maravilhas Tropica e ainda a actuação de artistas e grupos musicais santantonenses, como Rodji, Nely Pires, Ailine e o grupo Nhô Kzik.

Hoje, a aldeia cultura volta a receber vários eventos culturais, como dança com a Escola Progresso, e música com o Trio Borocas (São Vicente), os Irmãos Unidos, Djony Ferreira e Banda e o Grupo Nhô Ambroze, todos do Porto Novo.

O líder da companhia teatral Juventude em Marcha, Jorge Martins, disse à Inforpress que até ao dia 23 Porto Novo vai receber “um vasto leque de actividades” para marcar os 40 anos de fundação deste grupo.

Jorge Martins explicou que as actividades prosseguem no dia 22, com a estreia da peça Problemas de Família II “para responder ao amável convite do público que anseia ver o desfecho do drama vivido pela família de Urbin, senhor Antone, Marilena e kumped Inocense, personagens de destaque do Problemas d Familia I.

No dia 23, conforme o líder de Juventude em Marcha, o destaque do programa vai para o desfile do grupo de Carnaval Monte Sossego, de São Vicente, o actual campeão do Carnaval, que trará rainhas de bateria, componentes e 250 passistas.

Ainda nesse dia, acontece o baile de conjunto com uma homenagem aos grupos musicais Ferro Gaita, Nhô Kizik e Tubarões e uma distinção da Juventude em Marcha que vai ser feita pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

“Teremos ainda o Young Talent, Vlû, Constantino Cardoso, Nando da Cruz e a banda de Luís (Porto Novo) para fecharem com chave de ouro” as comemorações em Cabo Verde dos 40 anos de Juventude em Marcha, sublinhou Jorge Martins.

As comemorações dos 40 anos da companhia teatral Juventude em Marcha, fundada a 25 de Março de 1984, vão decorrer também no estrangeiro, com um programa de espectáculos já agendados em vários países da Europa, a partir do mês de Maio.

Os espectáculos iniciam-se em Portugal, onde haverá duas actuações da Juventude em Marcha nos dias 04 e 05 de Maio, em Lisboa.

Nos dias 11 e 12 de Maio, Juventude em Marcha estará no Luxemburgo para dois espectáculos, deslocando-se no dia 18 à Itália, mais precisamente à Roma, para uma actuação junto da comunidade cabo-verdiana na capital italiana.

No dia 25 do mesmo mês, a mais antiga companhia teatral cabo-verdiana em actividade estará em Paris, França, terminando a digressão com mais um espectáculo, desta feita, nos Países Baixos, no dia 01 de Junho.