Santo Antão: Turismo centra atenção dos investidores nacionais e estrangeiros no município do Porto Novo

O turismo tem centrado a preferência dos investidores nacionais e estrangeiros no município do Porto Novo, em Santo Antão, que tem sido alvo, nos últimos tempos, de vários empreendimentos ligados sobretudo à restauração e alojamento.

Pelo menos, dois empreendimentos ligados à restauração e alojamento turístico foram inaugurados ultimamente no concelho, estando nesta altura a ser construídas mais duas unidades hoteleiras no Tarrafal de Monte Trigo e nos arredores da cidade do Porto Novo, esta última já na fase de conclusão.

Conforme constatou a Inforpress, Villa Racine é o mais recente empreendimento turístico ligado ao sector imobiliário, inaugurado, esta semana, no município do Porto Novo, num investimento de um casal de emigrantes natural deste concelho, radicado em França.

Através de uma nota a que a Inforpress teve acesso, a Câmara Municipal do Porto Novo congratulou-se com o surgimento deste empreendimento (um conjunto de apartamentos turísticos), exortando os investidores “a se aproveitarem das potencialidades que existem neste concelho para fazer nascer mais investimentos”.

Nas principais povoações deste concelho têm surgido investimentos, nomeadamente alojamentos, promovidos sobretudo por empresários locais para a promoção do turismo rural, estando em perspectiva a construção de um novo empreendimento no Planalto Norte (um conjunto de bangalós), desta feira, numa iniciativa de um investidor francês.

No seu plano de actividades para este ano, a edilidade porto-novense definiu como uma das acções prioritárias a participação do município do Porto Novo em eventos de promoção turística, cujo propósito é fazer deste município um destino de investimentos turísticos.

Quase 60 mil contos é o montante dos investimentos públicos previstos para Porto Novo em 2024 neste domínio, destacando-se a segunda fase de requalificação da zona balnear de Curraletes e a valorização das aldeias rurais de Monte Trigo e Tarrafal.