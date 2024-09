Porto Novo: Governo garante que indústria cimenteira vai arrancar para impulsionar economia local

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, assegurou domingo, em Santo Antão, que a indústria das pozolanas no Porto Novo está em vias de arrancar para dinamizar a economia local através da criação de dezenas de postos de trabalho.

Ulisses Correia e Silva, no final de uma visita de trabalho de dois dias a Santo Antão para lançamento e inaugurações de obras nos municípios do Porto Novo e Paul, assegurou que "o processo com vista ao relançamento da cimenteira está em andamento" e que “brevemente” vai ser retomada esta indústria nesta ilha.

Este é, segundo o chefe do Governo, um dos projectos em fase de implementação em Santo Antão para dinamizar a economia local e criar oportunidades para os jovens.

O edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, admitiu recentemente, a possibilidade da fábrica retomar as actividades até Dezembro deste ano.

Esta indústria, que está paralisada desde 2013, vai ser relançada no âmbito da concessão feita pelo Governo de Cabo Verde à cimenteira portuguesa Cimpor, assinado em Maio de 2023.

O contrato de concessão diz que a Cimpor tem 18 meses, a contar a partir da data da assinatura do contrato, para criar as condições para a produção de cimento pozolânico em Santo Antão com recurso a pozolanas para o mercado nacional e internacional.

Numa fase inicial, segundo o contrato de concessão, a empresa pretende produzir cerca de meio milhão de toneladas de cimento por ano, com a exploração de uma área de 108 hectares (equivalente a 108 campos de futebol).