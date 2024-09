Porto Novo poderá vir a ter busto de Eugénio Inocêncio

A edilidade porto-novense pretende erguer na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, um busto do economista, jornalista e combatente da liberdade da pátria, Eugénio Inocêncio, natural do Porto Novo, falecido esta semana, aos 74 anos. A vontade foi expressa pelo presidente da câmara municipal, Aníbal Fonseca, depois da Assembleia Municipal do Porto Novo ter aprovado, na sexta-feira, um voto de pesar e observado um minuto de silêncio em memória daquele que foi também presidente da Associação de Turismo de Santiago e vice-presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde. “Ele foi um grande filho deste município. Foi um homem de causas. Dududa merece um busto para perpetuar a sua obra na memória colectiva dos porto-novenses”, explicou o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, que anunciou ainda, no âmbito da toponímia, a atribuição de uma das ruas da cidade do Porto Novo o nome de Eugénio Inocêncio.

