Um cadáver já em estado “muito avançado” de decomposição foi encontrado no domingo, 23, na Praia de Tope, nas proximidades da cidade do Porto Novo, em Santo Antão.

A informação foi avançada pelo comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, Balbino Gomes, que explicou que já só havia praticamente o esqueleto do corpo da pessoa.

As autoridades judiciais e policiais estiveram no local.

Este caso acontece numa altura em que está ainda desaparecido no mar do Tarrafal de Monte Trigo um turista de nacionalidade alemã.

O desaparecimento verificou-se no sábado de manhã, tendo as autoridades procedido às buscas sem sucesso até agora.