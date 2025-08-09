Estradas de Cabo Verde prometem avaliação da estrada de Alto Mira nos próximos dias

“Nos próximos dias, serão realizados trabalhos de avaliação e mitigação, incluindo o saneamento dos taludes e a remoção completa dos materiais depositados na plataforma da estrada”, informou a Estradas de Cabo Verde, através de uma nota.
A mesma fonte avançou que a circulação nessa estrada foi restabelecida de forma condicionada e segura, após a intervenção de emergência realizada pela equipa responsável pelos serviços de manutenção corrente dessa via.
As Estradas de Cabo Verde assumiram o “compromisso em garantir estradas seguras e transitáveis para todos”.
Os serviços da protecção civil no Porto Novo têm alertado para o perigo que a estrada de Alto Mira representa para os utentes devido ao desmoronamento frequente de rochas nessa via.
Também, a população de Alto Mira manifestou já por várias vezes a sua preocupação em relação à situação dessa via, que considera a mais perigosa de Cabo Verde.
O vereador da Câmara Municipal do Porto Novo, que responde pela área da protecção civil, Celso Medina, disse à Inforpress que, além de Alto Mira, outras estradas neste município inspiram cuidados urgentes devido à queda de pedras, destacando ainda os troços em Cabouco Silva, Tapume e Chã de Norte.