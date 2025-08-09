Estradas de Cabo Verde prometem avaliação da estrada de Alto Mira nos próximos dias

As Estradas de Cabo Verde prometeram hoje proceder “nos próximos dias” à avaliação da estrada nacional de Alto Mira, no município do Porto Novo, que foi alvo, sábado, de derrocada de rocha que isolou essa localidade.

“Nos próximos dias, serão realizados trabalhos de avaliação e mitigação, incluindo o saneamento dos taludes e a remoção completa dos materiais depositados na plataforma da estrada”, informou a Estradas de Cabo Verde, através de uma nota.

A mesma fonte avançou que a circulação nessa estrada foi restabelecida de forma condicionada e segura, após a intervenção de emergência realizada pela equipa responsável pelos serviços de manutenção corrente dessa via.

As Estradas de Cabo Verde assumiram o “compromisso em garantir estradas seguras e transitáveis para todos”.

Os serviços da protecção civil no Porto Novo têm alertado para o perigo que a estrada de Alto Mira representa para os utentes devido ao desmoronamento frequente de rochas nessa via.

Também, a população de Alto Mira manifestou já por várias vezes a sua preocupação em relação à situação dessa via, que considera a mais perigosa de Cabo Verde.

O vereador da Câmara Municipal do Porto Novo, que responde pela área da protecção civil, Celso Medina, disse à Inforpress que, além de Alto Mira, outras estradas neste município inspiram cuidados urgentes devido à queda de pedras, destacando ainda os troços em Cabouco Silva, Tapume e Chã de Norte.