​Estradas de Cabo Verde no terreno para restabelecer circulação em Santo Antão

Num comunicado enviado nesta segunda-feira, 11, o ECV avisa que as equipas de manutenção e de emergência estão no terreno desde as primeiras horas da manhã, "envidando todos os esforços para repor a normalidade e garantir a circulação em segurança".
Neste sentido, a empresa assegura que a previsão é que os acessos sejam restabelecidos ainda durante o dia de hoje, caso as condições meteorológicas o permitam.
A Estradas de Cabo Verde apelou à compreensão dos utentes e recomenda prudência na circulação rodoviária nestes troços.