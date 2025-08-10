​Estradas de Cabo Verde no terreno para restabelecer circulação em Santo Antão

A Estradas de Cabo Verde (ECV) informa que, na sequência das chuvas intensas registadas durante a madrugada de hoje na ilha de Santo Antão, o acesso nas vias Porto Novo – Janela e Ribeira das Patas – Ribeira da Cruz – Alto Mira encontra-se temporariamente condicionado.

Num comunicado enviado nesta segunda-feira, 11, o ECV avisa que as equipas de manutenção e de emergência estão no terreno desde as primeiras horas da manhã, "envidando todos os esforços para repor a normalidade e garantir a circulação em segurança".

Neste sentido, a empresa assegura que a previsão é que os acessos sejam restabelecidos ainda durante o dia de hoje, caso as condições meteorológicas o permitam.

A Estradas de Cabo Verde apelou à compreensão dos utentes e recomenda prudência na circulação rodoviária nestes troços.