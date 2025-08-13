Novo polo de formação profissional do Porto Novo arranca este mês

Um novo pacote de formação profissional destinado aos três municípios de Santo Antão arranca no decurso deste mês de setembro, altura em que deverá começar a funcionar o polo de formação do Porto Novo.

O programa de formação, a que a Inforpress teve acesso, contempla perto de uma dezena de cursos, abrangendo áreas como panificação, construção civil (trabalhos de acabamento), gestão contabilística, serviços administrativos e de atendimento, guia de turismo, soldadura e serralharia.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) admitiu a possibilidade de o arranque das ações de formação coincidir com a inauguração do polo de formação profissional no município do Porto Novo, cujas obras estão a ser concluídas.

O IEFP informou que a abertura deste polo de formação profissional deve acontecer ainda no decurso deste mês, data em que arranca, nesta ilha, um novo pacote de formação profissional.

Esta infraestrutura, que vai funcionar na antiga instalação da fábrica de queijo do Porto Novo, responde a uma preocupação dos jovens deste município, que têm reivindicado um espaço adequado para a realização de cursos adaptados ao mercado de trabalho.

O polo de formação profissional espera contar com parcerias das escolas de hotelaria e turismo de Cabo Verde e do Estoril (Portugal) para a realização dos cursos.

Ainda em Santo Antão, o IEFP pretende transformar o antigo liceu do Paul em centro de capacitação técnica para os jovens da ilha.