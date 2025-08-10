País

Porto Novo: Trezentas famílias de várias comunidades continuam isoladas no município - autarquia

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,13 ago 2025 8:54

Trezentas famílias de diferentes comunidades da freguesia de Santo André, no município do Porto Novo, continuam ainda isoladas devido à destruição da estrada Ribeira da Cruz – Chã de Norte – Chã de Feijoal.

A presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Elisa Pinheiro, explicou que o troço Ribeira da Cruz – Chã de Norte “está totalmente destruído” e pediu a “colaboração urgente” do Governo na reconstrução dessa via, classificada de “fundamental no abastecimento das populações e no escoamento de produtos”.

“A reconstrução dessa estrada é fundamental, porque dá acesso à Chã de Norte e a outras localidades que estão isoladas”, avançou Elisa Pinheiro, que pediu ao Governo que ajude a autarquia a reconstruir rapidamente a estrada de “extrema importância” para toda a zona Norte do município.

Além de Chã de Norte, estão ainda isolados os povoados da Aldeia do Norte, Chã Manuelinho, Chã de Cruz, Chã Dura e Águas das Patas, encontrando-se isoladas centenas de famílias, indicou a autarquia. 

