​Autoridades confirmam dois mortos e dois feridos em acidente de viação na estrada Porto Novo – Ponte Sul

O acidente de viação ocorrido às 20h30 deste sábado, na estrada que liga a cidade do Porto Novo à Ponte Sul, no município do Porto Novo, provocou duas vítimas mortais, confirmaram as autoridades policiais e sanitárias.

Uma fonte policial disse à imprensa que o acidente envolveu duas viaturas ligeiras que colidiram, tendo uma delas capotado de seguida, com dois ocupantes que ficaram encarcerados e acabaram por morrer no local.

A mesma fonte adiantou que uma das viaturas seguia no sentido cidade do Porto Novo – Ponte Sul e a outra no sentido contrário, tendo-se verificado a colisão, seguida do capotamento de um dos veículos.

Uma fonte médica confirmou os dois óbitos, ambos do sexo masculino, e dois feridos com alguma gravidade, um dos quais deverá ainda hoje ser transferido para o Hospital Central Baptista de Sousa, em São Vicente.