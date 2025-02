Porto Novo: Perímetro de Ponte Sul/Chã de Mato continua livre da praga dos mil pés para satisfação dos agricultores

O perímetro agrícola de Ponte Sul/Chã de Mato, no município do Porto Novo, continua livre da praga dos mil pés, facto que tem permitido aos agricultores produzirem os mais diversos produtos, informou hoje a associação de classe.

O representante da Associação dos Agricultores de Ponte Sul/Chã de Mato, Augusto Fortes, confirmou que esse perímetro continua livre dos mil pés, graças ao empenho de todos os lavradores na defesa deste perímetro contra esta praga, que infesta a ilha de Santo Antão.

A ausência ainda dos mil pés nessa zona tem permitido aos lavradores apostarem nas diferentes culturas, mormente na produção de tubérculos, para o abastecimento do mercado e, assim, conseguir rendimentos para o sustento das suas famílias.

Para Augusto Fortes, a actividade agrícola em Ponte Sul está a desenvolver-se sem constrangimentos, destacando o facto de existir a disponibilidade de água para a irrigação de todas as parcelas distribuídas pelos mais de 40 agricultores.

Porém, este responsável lamentou o facto de jovens agricultores locais continuarem a enfrentar dificuldades para preparar os terrenos doados pelo Estado há cinco anos.

São 22jovens agricultores que, apesar de terem recentemente recebido apoio na limpeza dos terrenos, no âmbito do projecto agricultura familiar e sustentável de Ponte Sul/Chã de Mato, continuam sem poder desbravar as parcelas.

São jovens sem emprego e, por conseguinte, sem recursos para investir na despedrega dos terrenos, explicou.

O Estado disponibilizou, nos últimos anos, mais de 60 hectares de terrenos para a prática agrícola no município do Porto Novo, contemplando 276 famílias, que passaram a dedicar-se à agricultura, estando na fase de criação mais um perímetro na ordem dos 110 hectares, na zona de Gamboeza.