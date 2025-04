Porto Novo: Indústria de pozolanas pode ser retomada dentro de três a quatro meses

A indústria de pozolanas no município do Porto Novo, em Santo Antão, está em vias de ser retomada para satisfação dos munícipes, que têm estado a pedir o relançamento da cimenteira.

De acordo com a Inforpress, o parceiro estratégico escolhido pelo Governo para o relançamento das pozolanas, a empresa portuguesa Cimpor, está a mobilizar os equipamentos com vista à abertura, entre os meses de Junho e Julho, de uma unidade de produção do cimento pozolânico.

Num recente encontro entre a equipa camarária e a empresa Cimpor, ficou a garantia de que a indústria será retomada ainda neste semestre ou, o mais tardar, até Julho deste ano, gerando dezenas de postos de trabalho.

A Cimpor possui com o Governo um contrato de concessão de exploração da fábrica de pozolanas do Porto Novo, assinado em 2023, que consiste na operacionalização da cimenteira do Porto Novo no decurso de 2025.

A Cimpor prometeu investir 340 mil contos nesta indústria através de uma nova unidade de produção.

O contrato de concessão prevê uma produção de cerca de meio milhão de toneladas de cimento por ano, com a exploração de uma área de 108 hectares.