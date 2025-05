Problema do desemprego atenuado em Junho no âmbito de um projecto ambiental

​O desemprego que afecta, actualmente, o Planalto Norte, no município do Porto Novo, ficará atenuado, a partir de Junho, com a criação de “várias dezenas” de empregos no âmbito de um projecto de cariz ambiental.

A associação Tope de Coroa, com sede neste planalto, prepara-se para abrir, já a partir de Junho e durante seis meses, 40 postos de trabalho no quadro do projecto, financiado em mais de dois mil contos, pelo Ministério da Agricultura e Ambiente através do Fundo do Ambiente.

O presidente da associação Tope de Coroa, Octávio Delgado, assegurou que as intervenções começam em Junho, devendo prolongar-se até Dezembro.

As associações comunitárias do Planalto Norte têm estado a alertar para o problema de desemprego nesse planalto, que será minimizado a partir do próximo mês de Junho, com o arranque do projecto que prevê a realização de várias acções no âmbito da protecção do parque natural de Tope de Coroa.

As associações locais têm sugerido também a realização de obras de reabilitação da estrada de acesso e de caminhos vicinais, intervenções que gerem dezenas de empregos para as famílias.