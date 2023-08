​Beto Dias, Cordas do Sol, Ceuzany e Fana Silva actuam na 34ª Edição do Festival de Música de Curraletes

Beto Dias, Ceuzany, Fana Silva e o grupo Cordas do Sal, são os artistas confirmados para actuar na 34ª Edição do Festival de Música de Curraletes que acontece este fim-de-semana, 25 e 26 deste mês, no município do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

O anúncio foi feito pela Câmara Municipal do Porto Novo, na sua página na rede social Facebook. Organizado pela Câmara Municipal do Porto Novo, o Festival de Música de Curraletes visa assinalar os 61 anos da criação do município , que se comemora no dia 2 de Setembro. A autarquia pontonovense avançou que o cartaz da 34ª edição do festival de Curraletes está a ser ultimado e promete levar até à praia de Curraletes os mais diversos grupos, artistas e estilos musicais "que não deixam ninguém ficar em casa”. Nos próximos dias serão anunciados mais artistas e grupos que vão passar pelo palco do festival. Neste sentido, a autarquia convida todos os munícipes de Santo Antão e São Vicente a participar neste certame. “Mais uma vez contamos com a participação de pessoas de todos os pontos da ilha de Santo Antão, da vizinha ilha de São Vicente, emigrantes em férias, turistas e todos os amantes da boa música para vibrar e celebrar os 61 anos do concelho”, escreveram na publicação.

