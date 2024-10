Naufrágio do navio Vicente contado em livro

O naufrágio do navio Vicente, que aconteceu em Janeiro de 2015, será contado num livro escrito pelo escritor cabo-verdiano, João José Lopes dos Santos. O lançamento oficial da obra está previsto para o início do mês de Janeiro de 2025. Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, o autor falou da sua mais nova obra de ficção.

Em Janeiro do próximo ano assinalam-se 10 anos de um dos acidentes mais trágicos nos mares do país. O naufrágio do navio Vicente, ocorrido ao Largo do Porto de Vale dos Cavaleiros, ilha do Fogo, é um acontecimento que ainda muito entristece a todos os cabo-verdianos.

Com o objectivo de assinalar e eternizar a data na memória de todos os cabo-verdianos, dentro e fora do país, o escritor João José Lopes decidiu escrever o livro “Naufrágio De Um Amor”, um romance que já se encontra na recta final do processo de edição junto da Ise Editorial e cujo lançamento está previsto para o início do mês de Janeiro de 2025.

Segundo o autor, trata-se de um texto de ficção, um romance, baseado no acontecimento. “Estamos perante um texto literário, um livro de ficção. Aproveitamos para esclarecer bem isso que a obra não é uma reportagem jornalística, não se trata de um livro técnico-científico sobre o naufrágio do navio Vicente, mas de um texto de ficção, romance, baseado no acontecimento”.

João José Lopes explica que com a publicação da obra, não pretende mexer nas feridas alheias que ainda não estão totalmente sanadas, mas contribuir na prevenção de situações e acidentes semelhantes. “Por isso, o objectivo primordial da publicação da obra é assinalar os 10 anos do naufrágio do navio Vicente”.

O livro conta com 37 capítulos e um epílogo. “No pós-texto apresentamos uma vasta bibliografia, uma dúzia de páginas com as devidas referências dos materiais que nos serviram de orientação e até de inspiração para escrevermos o texto”.

O escritor conta que o livro traz muitas informações sobre o naufrágio do navio Vicente, mas não traz nada de novo visto que todas as informações contidas na obra já foram publicadas em jornais digitais da praça, onde foi buscar inspiração.

Para escrever este livro, o autor disse que a primeira intenção, de facto, era entrevistar pessoas envolvidas no naufrágio e principalmente as vítimas.

No entanto, rapidamente, descartou a intenção por dois motivos: o primeiro para não reabrir memórias dolorosas e, como referido, a grande quantidade de informação disponível nos órgãos de comunicação social sobre o naufrágio do navio.

“Só para terem uma ideia, conseguimos imprimir quase 300 páginas só de notícias/informações sobre o naufrágio. E, por último, por se tratar de um texto literário não houve a necessidade imprescindível de entrevistar pessoas”, conta.

Conforme disse, para recolher informações sobre o naufrágio do navio Vicente fizeram um levantamento de quase tudo o que já foi publicado nos jornais digitais nacionais e internacionais e também de reportagens televisivas divulgadas pela televisão de Cabo Verde e por outras estações televisivas.

“Como já foi dito, conseguimos quase 300 páginas de notícias/informações já publicadas e isto deu-nos elementos suficientes para fazermos a contextualização do acidente e fazemos todo o trajecto do navio Vicente, desde a saída da ilha de São Vicente até ao naufrágio na ilha do Fogo”, frisa.

O autor realçou que desde o naufrágio se apercebeu que poderia escrever um livro sobre o tema, embora no formato de uma história de ficção. No entanto, começou a escrever o texto a partir de Julho de 2023, terminando no mês de Novembro do mesmo ano.

“Depois, tive um tempo para digerir e apreciar o texto, tive também o cuidado de o partilhar com pessoas de diferentes áreas (um advogado, um jornalista, um professor, um teólogo e um estudante universitário) para me darem os seus pontos de vista e também subsídios e reparos importantes de melhorias. Em Fevereiro de 2024, enviei o texto para a editora e desde então estamos a trabalhar, afincadamente, no processo de edição da obra”, garante.

Apresentação

Para o autor, a intenção é fazer a apresentação do livro no início do ano de 2025, aquando da assinalação do 10º ano do naufrágio do navio Vicente.

“Muitas vezes já pensamos em fazer a apresentação num barco ou fazer o último trajecto do navio Vicente: no dia 05 de Janeiro, apresentar o livro em São Vicente; no dia 06 de Janeiro, na ilha do Sal; no dia 07 de Janeiro, na ilha de Santiago; e, no dia 08 de Janeiro, dia do naufrágio, na ilha do Fogo”, diz, assegurando que ainda são apenas ideias.

O livro, conforme explicou não contém prefácio, mas sim uma “Nota do Editor”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1195 de 23 de Outubro de 2024.