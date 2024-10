​Primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Ação Climática com foco na comunidade escolar

A primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Ação Climática do Atlântico (FIAC) que acontece nos dias 1 a 9 de Novembro, tem como palco principal a cidade da Praia e terá como foco a comunidade escolar.

Segundo uma nota da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), durante o festival serão exibidos filmes em concurso e realizadas uma série de actividades que associam a arte, a educação e a informação sobre a acção climática.

Por isso, vão reunir pensadores, especialistas, criadores, cineastas, profissionais do cinema e audiovisual para troca de conhecimentos, experiências e culturas.

São 17 filmes em concurso oficial, sendo seis filmes do concurso de Filmes “Nha Cidadi Nha Filme”, seis vídeos do concurso de Vídeos ePOP a serem exibidos oficialmente numa mostra itinerante em escolas e comunidades.

Conforme a mesma fonte, o FIAC através da colaboração da Direcção Geral de Comunicação, Tecnologias e Multimédia do Ministério da Educação vai ao encontro do público estudantil por meio de sessões de filmes educativos nas escolas secundárias e agrupamentos escolares em todas as ilhas do país.

“As escolas que aderiram ao festival estão a criar condições para a projecção dos filmes que já se encontram disponibilizados na Plataforma Digital do Ministério da Educação.

Os professores desempenham um papel fundamental na mobilização dos estudantes e na criação de um ambiente de aprendizagem dinâmico promovido através do recurso a metodologias interativas, neste caso os filmes, que conduzem à investigação criativa, à autorreflexão e ao envolvimento cívico”, assegura.

A mesma fonte, explica que este festival vai proporcionar uma oportunidade única para a população cabo-verdiana e para a comunidade internacional apreciar obras cinematográficas dedicadas à acção climática e debater soluções para os problemas que afectam o nosso planeta e, particularmente, as ilhas de Cabo Verde e a região do Atlântico.

O festival arranca amanhã, dia 1 de Novembro, na comunidade de Simão Ribeiro, com I Diálogo Ambiental “Construção nas encostas e áreas de riscos”, com Serviço Nacional de Protecçao Civil e Bombeiros. Em seguida será exibido filmes em concurso.

A cerimónia de abertura oficial do FIAC será no dia 4 de Novembro, às 10h00, no liceu Domingos Ramos. O festival, de acordo com a programação estará na Achada Santo Antônio, Achada Grande Frente, Fazenda, Palmarejo, Plateau, Simão Ribeiro, São Francisco e na Cidade Velha.

Organizado pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, o FIAC conta com o patrocínio oficial da Câmara Municipal da Praia e o alto patrocínio da Presidência da República de Cabo Verde.