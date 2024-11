Exposição dedicada ao surrealista espanhol Salvador Dalí pela primeira vez na Praia

A Fundação Universitária Iberoamericana (FUNIBER), em colaboração com a Fundação Canária para Ação Exterior (FUCAEX) do Governo das Canárias, apresentam na próxima quinta-feira, 14, na Cidade da Praia, pela primeira vez, a exposição «Ilustra Casanova» do artista espanhol Salvador Dalí.

Segundo a organização, o evento, organizado pela Fundação Universitária Iberoamericana (FUNIBER), em colaboração com a Fundação Canária para Ação Exterior (FUCAEX) do Governo das Canárias, acontecerá às 17h00 horas, na sededa FUCAEX, situada na Avenida Andrade Corvo, 6 (entre o IILP e o Quartel Jaime Mota). O evento conta com o apoio da Embaixada de Espanha em Cabo Verde e da Universidade Europeia do Atlântico, em Santander, Espanha. “Esta exposição faz parte de um esforço contínuo de ambas as instituições para promover a cultura espanhola em Cabo Verde, fomentando o intercâmbio cultural entre ambos países. Na sequência da exposição de Joan Miró, organizada o ano 2023, nesta ocasião estará em destaque a obra de Salvador Dalí, marcada pela sua genialidade e imaginação provocadora, oferecendo ao público cabo-verdiano a oportunidade única de contemplar o surrealismo que transformou o panorama da arte contemporânea”, lê-se num comunicado. O evento de inauguração será presidido por Álvaro Durántez, Director de Relações Institucionais da Fundação Universitária Iberoamericana e Diretor da Cátedra FUNIBER de Estudos Ibero-americanos e da Iberofonía na Universidade Europeia do Atlântico; assim como por Sr. Jorge Cólogan, Delegado em Cabo Verde da Fundação Canária para Acção Exterior (FUCAEX) do Governo das Canárias. Sobre a Obra «Ilustra Casanova» «Ilustra Casanova», constitui uma das obras mais notáveis de Salvador Dalí que ilustra o surrealismo na sua forma mais pura, de acordo com a mesma fonte. A obra está formada por um conjunto de 14 gravuras originais nas quais o artista surrealista espanhol representa alguns episódios de Memoires de Giacomo Casanova, poeta e escritor veneziano do século XVIII. Nestas peças, o artista manipula a realidade para criar um ambiente visual desconcertante, combinando elementos que desafiam a lógica e os limites da imaginação. A exposição também pretende mostrar ao público cabo-verdiano a influencia de Dalí em António Pedro, o único artista cabo-verdiano de renome associado ao movimento surrealista, cujas obras possuem uma impressionante proximidade com a estética de Salvador Dalí. As obras de António Pedro, muitas vezes dotadas de uma narrativa surreal e introspectiva, dialogam com o universo de Dalí, especialmente em termos de exploração da mente subconsciente e da justaposição de imagens inusitadas. Essa ligação histórica e artística será sublinhada na exposição, criando uma ponte simbólica entre o legado artístico de Cabo Verde e as correntes do surrealismo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.