​Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde anuncia vencedores da primeira edição de FIAC

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) anuncia esta quinta-feira, os vencedores da primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Ação Climática do Atlântico (FIAC) que aconteceu de 1 a 9 deste mês, na cidade da Praia.

A ACACV informou, numa nota enviada que já tem a lista dos vencedores da primeira edição do festival, que foram selecionadas com base nas avaliações realizadas em escolas e comunidades, em conjunto com a classificação de uma equipa de jurados nacionais e internacionais.

A entrega de prémios acontece no Dia Mundial do Solo, dia 5 de Dezembro, na cidade da Praia. Para a ACACV, a escolha desta data prende-se com a necessidade de se alertar sobre a importância de solos saudáveis para garantir a erradicação da fome, a segurança alimentar e um desenvolvimento sustentável que permita a adaptação às alterações climáticas.

Por outro lado, a ACACV relata que ao longo de nove dias percorreram três comunidades da cidade da Praia e várias escolas e salas de estudo da Câmara Municipal da Praia.

“Através da colaboração da Direcção Geral de Comunicação, Tecnologias e Multimédia do Ministério da Educação, o FIAC teve um alcance nacional e foi ao encontro do público estudantil por meio de sessões de filmes educativos nas Escolas Secundárias e Agrupamentos Escolares em todas as ilhas do país, sendo que os 17 filmes em concurso continuam disponíveis na Plataforma Digital do Ministério da Educação para exibição permanente”, indica.

A ACACV considera que os professores e monitores da Câmara Municipal da Praia desempenharam um papel fundamental na mobilização dos estudantes e na criação de um ambiente de aprendizagem dinâmico promovido através do recurso a metodologias interativas, neste caso os filmes, que conduzem à investigação criativa, à autorreflexão e ao envolvimento cívico.





Classificação Concurso FIAC

1º Oásis Submerso – Biosfera

2º Proteger o Mar dos Açores – O Futuro é Agora – Hunt Global

3º Brincando com as Aves - Biosfera

Menção Honrosa

Como é que o lixo vai parar ao mar – Biosfera

A Importância do Oceano – Biosfera

O Ciclo do Microplástico – Gilberto Fernandes

Classificação Concurso “Nha Cidadi Nha Filmi”

1º Roteiro Turístico – Quercus Cabo Verde

2º Lágrimas nas Ondas do Mar – Júlio Silva

3º Orla Costeira – Orla Kriolo