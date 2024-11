Elida Almeida celebra dez anos de carreira com concerto em Lisboa

A artista cabo-verdiana, natural do município de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, Elida Almeida, vai celebrar o seu 10.º aniversário de carreira em concerto hoje, em Lisboa, que vai contar com vários convidados.

De acordo com a programação do evento, a vencedora do Prix Découvertes RFI em 2015, convidou Ceuzany, Lura, Nitry, Indira e Freirianas Guerreiras para subir ao palco hoje, em Lisboa.

O concerto vai acontecer no palco de Lisboa Ao Vivo e a artista celebra essa primeira década da carreira com uma edição exclusiva e limitada de 500 exemplares, do seu primeiro disco de vinil "Di lonji".

Na versão vinil de “Di Lonji” tem, além das 14 faixas do álbum, a música “Estanhadinha”, uma composição de Frank Cavaquim, lançada em 1991 no álbum “Mar Azul” de Cesária Évora.

“Ora Doci, Ora Margos”, é o álbum de estreia de Elida Almeida, lançado em 2014, seguido de “Djunta Kudjer”, que precedeu o terceiro trabalho discográfico “Kebrada”, em 2017, e “Gerasonobu”, seu quarto álbum, lançado em 2020.