​Sónia Sousa lança novo single “Fíla ta Anda”

A cantora cabo-verdiana Sónia Sousa natural da cidade da Praia acaba de lançar o seu mais novo single intitulado “Fíla ta Anda”. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Numa nota enviada pela produtora Harmonia, Sónia Sousa explica que esta música fala da relação de um casal em que apenas uma parte se dedicava, enquanto a outra parte nem ligava.

“De tanto sofrer a mulher se cansa e decide pôr um fim na relação. “Quando um não quer, dois não funcionam”, frisa a cantora. Com o fim da relação, a mulher consegue se restabelecer e começa a cuidar-se. Para ela a fila andou. Vendo todo o progresso dela o homem decide reconquistá-la, mas ela já não aceita”, lê-se na nota.

Sónia Sousa acredita que apesar de ser uma história fictícia muitas pessoas passam por isso e podem se identificar, e é por isso que deixa uma mensagem. “Por mais que amas uma pessoa, deves amar a si mesmo acima de tudo. Assim, se no fim der errado não sairá tão prejudicada/o”.



Conforme explica a cantora, esta música foi escrita pelo artista e compositor Mayou com o beat de Kelton Beat.



Sónia Sousa chegou à produtora Harmonia em 2022, e já em Fevereiro de 2024, apresentou o seu primeiro o EP “Sabi” com oito faixas musicais.

É importante também lembrar que Sónia Sousa passou a ser conhecida depois da sua participação na música “Dexam Bua” com o cantor Hélio Batalha.

Sónia Sousa desbrava um universo musical influenciado por gigantes como Sara Tavares, Beyoncé e Ayra Starr pelo percurso de cada um, trazendo motivação para continuar e singrar na cena musical.