​Sónia Sousa lança novo single “Baza” com participação de Miguel Kr.

A cantora cabo-verdiana Sónia Sousa lança esta sexta-feira, 23, o seu mais novo single intitulado “Baza”, que conta com a participação do artista Miguel Kr. O single estará disponível a partir das 19h00, em todas as plataformas digitais.

Numa nota enviada, a produtora Harmonia cita que Sónia Sousa e Miguel Kr., unem-se neste novo single que explora a complexidade da quebra de confiança numa relação. “´Baza´ retrata os desafios de reconstruir a confiança e a vulnerabilidade que esse processo implica”, relata. Na mesma nota, Sonia Sousa explica que o ponto focal da música é a confiança. "A confiança uma vez quebrada, pode deixar marcas, principalmente a desilusão". Sobre o processo de composição, Sónia descreve “Baza” como algo novo e especial, “pois trata-se do seu primeiro featuring, sua primeira composição em que assume um papel além de participante”. Quanto ao estilo, a cantora garante que a música está alinhada ao que costuma cantar, embora com uma pegada um pouco diferente, mais voltada para o afro funk. Sónia Sousa espera que o novo single seja bem recebido pelo público em geral, independentemente da faixa etária. De destacar que este não é o primeiro dueto de Sónia Sousa, que já dividiu o palco com os artistas C.James e Hélio Batalha.

