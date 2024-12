“O Destino de Agnela” lançado na ilha do Sal

O livro “O Destino de Agnela”, de Bia Marta e Ressurreição Graça foi lançado este sábado, 14, na Biblioteca Municipal de Espargos, na ilha do Sal. A obra tem a chancela da Hibiscus Editora.

A apresentação da obra, que se enquadra na celebração do centenário do nascimento de Bia Marta, estará a cargo do escritor e poeta Francisco Tomar, de pseudónimo Sucre d ́Sal.

Segundo uma nota da editora, “O Destino de Agnela” é uma autoficção que entrelaça as vivências de Bia Marta com o imaginário sonhado pela filha, Ressurreição Graça. “Transportando-nos para um tempo em que as mulheres em Cabo Verde e, particularmente, nas ilhas do Sal e de São Nicolau, inconformadas com o destino ingrato que parecia esperá-las, souberam reinventar-se, enfrentando desafios sociais e culturais com coragem e determinação, numa luta silenciosa por dignidade e igualdade”.

Maria Marta, carinhosamente conhecida como Bia Marta, nasceu em Queimadas, na ilha de São Nicolau, a 14 de Dezembro de 1924, filha de Marta Maria do Rosário, renomada parteira da ilha do Sal, mais conhecida como Mamata, e de Eugénio Pedro Ramos, conhecido por Cabo Roque, ambos naturais de São Nicolau.

Aos 17 anos, Bia Marta emigrou para a ilha do Sal, onde se casou com António Almeida Graça, conhecido por Toy Djula. Mãe dedicada de onze filhos, Bia Marta também foi avó de 13 netas e 12 netos, e bisavó de 7 bisnetas e 5 bisnetos.

Além de seu papel como mãe e avó, trabalhou no Aeroporto do Sal e exerceu a profissão de costureira. Bia Marta faleceu em Lisboa, Portugal, a 16 de Março de 2012, aos 87 anos de idade.

Ressurreição Graça, conhecida por São Graça, nasceu em Ribeira Funda, Espargos, na ilha do Sal, a 1 de Abril de 1965. Estudou em Cabo Verde até a terceira classe, quando seus pais emigraram para Lisboa. Lá continuou os estudos e licenciou-se, em 1988, em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Clássica de Lisboa.

Filha de Maria Marta do Rosário e de António Almeida Graça, regressou a Cabo Verde após a emigração, em 1988, e actualmente vive na Cidade da Praia. Aqui fundou uma empresa, uma revista e um jornal. Escreveu três contos infanto-juvenis, um deles já publicado.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1202 de 11 de Dezembro de 2024.