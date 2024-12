​Gabriela Mendes apresenta novo álbum “Coração Di Mundo” na Praia

A cantora Gabriela Mendes apresenta esta quinta-feira, 19, o seu novo álbum “Coração Di Mundo”, na cidade da Praia. A apresentação do disco será às 19h00, no Centro Cultural Português.

Depois da primeira apresentação no Mindelo e em Santa Maria, em Junho e Setembro deste ano, a cantora segue com a promoção do disco e, escolheu a capital do país e esta época festiva para presentear e partilhar com todos, o frescor e a fusão de sons e cores cabo-verdianos.

Composto por nove faixas musicais, “Coração Di Mundo” é o quarto álbum de uma carreira de 25 anos da cantora.

O disco junta mornas e coladeiras de vários compositores cabo-verdianos como Amândio Cabral, Teófilo Chantre, Kim Alves, José Marques e Tibau Tavares, que é um dos compositores preferidos da artista e cuja coladeira intitula o álbum, à semelhança do seu primeiro disco “Tradição”.

Com o intuito de retratar o Cabo Verde de agora e a forma de estar dos cabo-verdianos no mundo, na produção deste trabalho musical, Gabriela Mendes aproximou-se de dois jovens talentos, o músico Khaly Angel que fez os arranjos musicais e, a pintora Gildoca Barros cuja a obra deu estampa a capa do CD.

A cantora, que concilia a música com as funções de guia turístico, continua a defender que a música tradicional de Cabo Verde deve ocupar mais espaço nos palcos nacionais e internacionais, sobretudo a nível dos festivais.