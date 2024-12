​Ministro da Cultura reúne com grupos de Carnaval da Praia

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Augusto Veiga, reuniu-se esta segunda-feira, 23, com os grupos de Carnaval da cidade da Praia, no quadro da preparação para o Carnaval 2025. A informação foi partilhada pelo ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, na sua página na rede social.

Segundo a mesma fonte, o encontro teve como objectivo ouvir os grupos da capital e perceber as suas dificuldades e perspectivas para o Carnaval de 2025. “Os grupos mostraram total abertura para uma colaboração mais próxima com o ministério da Cultura”.

Estiveram no encontro os cinco grupos de Carnaval na cidade da Praia: Samba Jó; Vindos de África, Deusa do Amor Sem Fronteira; Bloco Abel Djassi; Vindos do Mar e o representante da Liga de Carnaval da Praia, Arnaldo Barreto.

De lembrar que o Ministro da Cultura reuniu-se primeiro com os grupos de Carnaval de São Vicente, onde prometeu reforçar a verba de Carnaval a nível nacional.