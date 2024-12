Primeira edição do “International X Cabo Verde” acontece a 26 de Dezembro na cidade da Praia

​A primeira edição do “International X Cabo Verde” será realizada no dia 26 de Dezembro, na Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), na cidade da Praia, anunciou hoje DJ Tubarão, membro da organização, em conferência de imprensa.

Promovido por DE DEUS EVENTS, o evento reunirá seis artistas, nomeadamente Gucci Leno, Irina Barros, Mister Carly, Halison Paixão, Messias Maricoa e Elji Beatskilla.

Segundo Dj Tubarão, a iniciativa tem como objectivo principal promover uma ligação entre artistas cabo-verdianos, incluindo os que vivem na diáspora, e artistas internacionais que nunca visitaram Cabo Verde.

“Todos os anos, no mês de Dezembro, pretendemos trazer um ou dois artistas não cabo-verdianos que nunca estiveram no país para interagir com artistas locais. Este ano, selecionamos Halison Paixão e Messias Maricoa, que terão a oportunidade de conhecer Cabo Verde e conviver com artistas nacionais”, explicou.

O projecto, que começou a ser planeado no início de 2024, pretende afirmar-se como uma iniciativa de longo prazo, com o propósito de destacar a qualidade dos artistas que actuam no palco cabo-verdiano.

Contudo, a organização enfrentou desafios, nomeadamente o cepticismo de empresas que inicialmente consideraram o evento como “apenas mais um”.

“Este evento diferencia-se por trazer artistas de renome, que pisarão os palcos cabo-verdianos pela primeira vez. Queremos demonstrar que somos capazes de oferecer ao público um evento de qualidade, com artistas merecedores de destaque, tanto a nível nacional como internacional”, sublinhou DJ Tubarão.

A escolha da FIC como local do evento foi estratégica, sendo considerada a única infraestrutura capaz de suportar um evento desta dimensão sem perturbar zonas residenciais. Para garantir a segurança, o espaço contará com a presença de mais de 30 agentes policiais e um número elevado de seguranças privadas.

Com todos os preparativos concluídos, a organização está confiante no sucesso do evento, que promete ser uma experiência marcante e inovadora no panorama cultural cabo-verdiano.