Natal com presentes para todos os gostos

O Natal está a chegar e, com ele, vem a festa que reúne familiares e amigos, mas também o momento em que presenteamos quem amamos. Neste sentido, o Expresso das Ilhas foi espreitar alguns eventos culturais que estão a decorrer nesta altura do ano, onde as pessoas podem comprar presentes tanto para si mesmas como para oferecer aos outros.

No Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, está a decorrer a 4ª edição da Feira Criativa de Natal, um evento que conta com a participação de 29 expositores, onde é possível encontrar presentes variados, como livros, objcetos de decoração, doces, bijuterias, roupas e telas.

A Feira Criativa de Natal estará aberta até o dia 24 de Dezembro e convida o público a adquirir produtos “Created in Cabo Verde”, pensados e criados por artistas e criativos nacionais, apoiando e impulsionando o mercado local.

As feirantes revelam que estão muito satisfeitas com o evento, pois, além de conseguirem vender os seus produtos, os seus trabalhos estão a ser mais conhecidos. Muitas delas já têm o hábito de participar neste evento, como é o caso de Sónia Lopes, que já trabalha há alguns anos com arte, além de ser cantora.

A artesã e designer Ambara da Rosa também está na feira com as suas marcas de bijuterias. São diversos os materiais usados pela artesã para criar as suas peças, que compõem cada colecção, como vidro, madrepérolas, cerâmica, conchas, couro, ferro reciclado, cordas e aço inoxidável.

Temos também Sónia Silva, que participa com os seus chinelos personalizados. Além de materiais de decoração, estão na feira a Livraria Lotus, com uma variedade de livros.

Nas livrarias, podemos encontrar uma variedade de livros para oferecer a pessoas de todas as idades. Na Biblioteca Nacional de Cabo Verde, está a decorrer a Feira de Livro – Especial Natal, onde podemos encontrar livros para todas as idades.

No Centro de Artes e Cultura, na ilha da Boa Vista, está a decorrer, de 18 a 24 deste mês, mais uma edição da Feira de Artesanato de Natal. Trata-se de uma excelente oportunidade para quem deseja mergulhar no espírito natalício. Os stands estão repletos de exposições diversificadas, com peças decorativas, souvenirs e doces típicos desta época festiva. A feira conta com a participação de vários talentosos artesãos locais e não só promove a cultura da ilha, como também oferece opções únicas para presentes de Natal.

Natal das Crianças

O Presidente da República e a Primeira-Dama celebraram esta segunda-feira, 23, o Natal com as crianças com necessidades especiais, na Cidade da Praia. Participaram nesta celebração cerca de 60 crianças de instituições como Colmeia, Acarinhar e Casa Primavera.

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) promoveu, na passada sexta-feira, 20, um momento especial para celebrar o Natal com crianças e adolescentes atendidos e acolhidos nos três Centros da Cidade da Praia. Entre as acções programadas, destacam-se apresentações de músicas, poesia, teatro e dança, além de momentos de animação preparados e ensaiados pelas próprias crianças e adolescentes, reflectindo o talento e a dedicação de cada um.

Na passada quinta-feira, 19, a Câmara Municipal de São Vicente organizou um almoço de Natal para as crianças, no Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidades Especiais (CACVE).

O CACVE foi agraciado por mais uma grande doação de produtos da Associação luxemburguesa para as crianças em Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1204 de 24 de Dezembro de 2024.