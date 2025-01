​Semana da República recebe performance artística “Exercícios para Ficcionar Cabral”

A XIV Semana da República, que decorre sob o signo da transformação inteligente e novas possibilidades, recebe esta quarta-feira, 15, a performance artística “Exercícios para Ficcionar Cabral” com o artista, cantor e bailarino Djam Neguin.

Segundo uma nota da Presidência da República, a performance artística partilha uma perspectiva ecológica inspirada no pensamento de Cabral, que envolve reciclagem, regeneração e sustentabilidade.

“A obra é uma continuidade ao processo criativo que originou uma outra peça do artista, ´Ami.lcar´, com uso inovador de realidade virtual e inteligência artificial, que estreou no ano passado, no quadro do centenário de Amílcar Cabral”, revela.

A mesma fonte explica que o “Exercícios para Ficcionar Cabral” pretende celebrar os 50 Anos da Independência Nacional.

De lembrar que a Semana da Republica é promovida pelo Mais Alto Magistrado da Nação, contempla diversas actividades, e tem o seu encerramento a 20 de Janeiro, Dia dos Heróis Nacionais.

Conforme a mesma fonte, esta XIV edição da Semana da República ganha um maior simbolismo nesta altura em que o país comemora os 50 anos da Independência Nacional, decorrendo sob o lema “Cabo Verde 2075: Novas Possibilidades – Transformação Inteligente”.