​Praia recebe Mostra Tri*Pé

A cidade da Praia recebe nos dias 17, 18, 19, 23 e 25 deste mês, seis mostras do projecto Tri*Pé (Três Ilhas, Três Artes). A primeira mostra “A Canção do Estupro” do grupo Sapôt Dividid (São Vicente) será apresentada esta sexta-feira, 17, as 19h00, no Centro Cultural Português.

A informação foi anunciada pela Associação Cultural Raiz di Polon. Segundo Jeff Hessney, a mostra, que consiste na apresentação de seis espectáculos, foi criada no âmbito do projecto Tri*Pé, por artistas que trabalham em várias ilhas do arquipélago. O projeto Tri*Pé faz parte de uma parceria entre a Associação Artística e Cultural Mindelact, em São Vicente, o projeto Chiquinho, em Ribeira Brava (São Nicolau), e a Associação Cultural Raiz di Polon, na Praia, constitui um dos polos de criação fomentados através do Projecto ProCultura, financiado pela União Europeia e co-financiado e gerido pelo Camões IP e pela Fundação Calouste Gulbenkian. Conforme disse, dentro das mais de 30 obras originais que foram criadas até agora, só seis peças serão apresentadas nesta fase inicial do projecto. Para além da mentoria e orientação na criação de peças de dança, teatro e performance, o projecto inclui as vertentes de formação, residência artística, promoção, divulgação e apoio à circulação. A Mostra na Praia conta com a colaboração e apoio adicional do Centro Cultural Português – Instituto Camões da Praia, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Palácio da Cultura Ildo Lobo e a Fundação Amílcar Cabral.

Programa Dia 17 (6ª feira)

Centro Cultural Português recebe a peça “A Canção do Estupro” do grupo Sapôt Dividid (São Vicente), às19h00. Dia 18 (Sábado) Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe “Tud Uké Inda N K’Oiá” de Fabrizia Paz, às 20h00



Dia 19 (Domingo)

Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe “Amil.car” de Djam Neguin, às 20h00



Dia 23 (5ª feira)

Centro Cultural Português acolhe a peça “As Seis Mulheres de Amílcar” de Mano Preto e Nadia Nenque, às 19h00



Dia 25 (Sábado)

Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe a peça “Maumdia” de Zenaida Alfama, às 19h00

No mesmo dia, às 20h00, o Palácio da Cultura recebe a peça “Sacralidade” de Rosy Timas.

