​Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde lança segunda edição do concurso “Nha Cidade Nha Filmi – 2025”

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde lançou, esta sexta-feira, a segunda edição do concurso de produção de filme “Nha Cidade Nha Filmi”. Os resultados do concurso serão divulgados no dia 31 de Outubro de 2025.

Numa conferência de imprensa, o presidente da ACACV, Júlio Silvão indicou que o concurso é destinado a todos os municípios, universitários e alunos do ensino secundário.

“O concurso é destinado a todos os munícipes de Cabo Verde, visando criar olhares diferenciados, respeitantes às causas e consequências da mudança climática e o papel da sociedade em todo o processo de ação climática”, realça.

Segundo disse, o concurso está dividido em três fases. Fase de inscrição dos filmes, com envio do link dos filmes, através do endereço eletrónico acinemavcv.com até 23h59 do dia 28 de Setembro de 2025.

A segunda fase, fase de votação online, no site da ACACV, para a seleção de nove filmes mais votados de cada categoria, de 3 a 13 de Outubro, até às zero horas.

E a terceira fase, é a fase de análise e classificação, por parte de uma equipa de jurados, dos nove filmes mais votados online de cada categoria, de 18 a 29 de Outubro de 2025.

Júlio Silvão conta que os filmes vencedores serão enquadrados automaticamente na Mostra Internacional de Filmes para a Ação Climática do Atlântico do ano de 2025.

O presidente da ACACV, afirma que os critérios de avaliação têm como base a qualidade artística, técnicas e a relevância temática dos filmes.

Este concurso terá nove prêmios, sendo três por cada categoria. “Isto, é, para o primeiro, segundo e terceiro prémio para a categoria dos munícipes, que chamamos de independente, que inclui, munícipes, associações e fundações em todo o território nacional. Prémios para os três mais pontuados a nível de estudantes universitários e prémios para os três mais pontuados a nível de estudantes de ensino secundário”.

Conforme apontou, os filmes vencedores serão enquadrados automaticamente na mostra internacional de filmes para a Ação Climática do Atlântico deste ano, que vai acontecer de 1 a 9 de Dezembro, mas fora de Cabo Verde.

E de recordar que a primeira edição do concurso realizada no ano passado teve como vencedores: 1º lugar foi para Roteiro Turístico da Associação Quercus, 2º lugar Lágrimas nas Ondas do Mar, realizado por Júlio Silva e 3º lugar Orla Costeira da produtora Orla Kriolo.