​Livro “O Poder da Comunicação em Tempos Incertos” de Yara dos Santos apresentado no mês de Março

A escritora Yara dos Santos vai apresentar a sua mais recente obra “O Poder da Comunicação em Tempos Incertos”, no próximo mês de Março. Yara dos Santos pretende apresentar o livro, nas cidades da Praia e do Mindelo.

Numa nota enviada, a autora explica que o livro é uma adaptação do programa de TV online que marcou o período da pandemia da Covid-19.

“Transmitido nas redes sociais durante o último trimestre de 2020, esta primeira temporada do programa, num total de 10 episódios semanais, nos quais 10 organizações de diferentes áreas, nomeadamente do sector público, de organização de eventos, das organizações sem fins lucrativos, da cultura, do desporto e da academia, partilharam as suas boas práticas de comunicação e estratégias para enfrentar os desafios impostos pela pandemia”, esclarece.

Para a autora, o livro, vai além do registo histórico do programa, ao integrar narrativas inéditas de duas novas instituições dos sectores portuário e de mobilidade urbana, evidenciando como estas organizações se reinventaram e se adaptaram aos desafios do período pós-pandemia.

A obra, conforme afirma, assume-se como um guia prático e inspirador para profissionais, líderes e estudantes de comunicação, ao mesmo tempo que promove novas tendências e estratégias comunicacionais para enfrentar tempos de incerteza com eficácia e resiliência.

“A comunicação foi o pilar que uniu pessoas, instituições e sonhos durante um dos momentos mais desafiantes da nossa história recente. Este livro celebra o poder transformador da comunicação, deixando um legado das lições aprendidas e as inovações que estão a moldar o futuro da comunicação”, refere.