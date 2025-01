​Centro Cultural de Cabo Verde recebe concerto intimista de Calú Moreira

O Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV) recebe no dia 7 de Fevereiro, o concerto intimista do artista cabo-verdiano Calú Moreira, no âmbito do projecto Kriolo Sounds “Cada Nota, Uma Estória”.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, neste concerto intimista, Calú Moreira vai apresentar canções antigas e novas, num momento de partilha e morabeza crioula. “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical do CCCV que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. A mesma fonte avisa que mensalmente um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia. “O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue directamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação”. A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV Calú Moreira, nome artístico de Carlos Alberto Ramos Moreira, é natural da ilha de São Vicente, onde é conhecido por "Calú de Granada" ou "Rato de Granada" para os familiares e amigos. Foi vocalista do antigo grupo musical Granada. Calú reside em Portugal há vários anos, onde trabalha e vive a música cabo-verdiana. Com uma carreira já longa, prepara-se para brevemente lançar o seu novo trabalho discográfico e apresentá-lo ao vivo.

