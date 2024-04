​Tiago Silva em concerto intimista no Centro Cultural de Cabo Verde

O artista cabo-verdiano Tiago Silva apresenta esta sexta-feira, 12, um concerto intimista “Kriolo Sounds – Cada Nota, uma Estória”, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal. Neste concerto Tiago Silva, estará no palco do CCCV acompanhado dos músicos Ivan Gomes (guitarrista) e Emílio Lobo (baterista).

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical do Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV) que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países.

“Mensalmente um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia. A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV”, explica.

Tiago Miguel Pereira Matos Soares Silva nasceu em Mindelo. Filho de pai músico, membro do antigo grupo “Wings” e depois do “Gota Gota”, Tiago foi desenvolvendo o seu gosto pela música e a sua aprendizagem musical foi natural e progressiva, a cantar e a tocar guitarra.

A Escola Salesiana foi também importante na sua formação musical.

Tiago formou o seu primeiro grupo “Niltons”, que mais tarde passou a chamar-se “Life”, banda que marcou uma época em Mindelo. O grupo era muito requisitado para espectáculos em festivais e concertos e alguns dos seus temas tornaram-se 'hits' entre os jovens de Cabo Verde.

Em 2009, Tiago mudou-se para Paris, através da Alliance Française, para estudar musicologia na Universidade Paris VIII e na ATLA, escola de música contemporânea, estudando Guitarra Polistyle, teoria musical e canto, com ênfase em vários estilos como blues e bossa nova e música assistida por computadores direccionada para a produção musical.

Durante a sua estadia na capital francesa, Tiago dedicou-se em pleno à música. Formou um grupo chamado “Nos 3”, composto pelo irmão Érico Pinto (percussão) e Vamar Martins (guitarra), filho de Vasco Martins.

É autor dos temas “Liberta bo mente”, de 2014 e “Vida”, de 2015, realizando concertos na capital francesa, em “New Morning”, entre outras salas, e noutros países e cidades da Europa como o Luxemburgo e Lisboa. Tiago Silva inspira-se nas suas raízes cabo-verdianas, mas também na música brasileira.

De regresso a Cabo Verde em 2016, lançou um novo single intitulado “Vive bo vida” que marca uma nova fase da sua carreira. Em 2020, lançou mais um single, "Bô", e em Julho estreou o clip da música "Vida".

Foi um dos nomes do cartaz do maior festival de música do país, o Festival Baía das Gatas, em São Vicente, nas edições de 2020 e 2021 realizados em formato online, e marcou presença no Festival Summer Jazz, como guitarrista. Em 2021 lançou o seu primeiro EP "Nô Amá" em todas as plataformas digitais.

2022 foi o ano de afirmação da carreira de Tiago Silva, com o lançamento do EP "Kês D'meu". O trabalho traz seis temas incluindo os singles "Kê bo Krê" featuring Mark Delman, e "Kel kê D'meu" featuring Kiddye Bonz, dos quais já se encontram disponíveis os respectivos videoclipes.

Com a participação de Tiago Silva em dois grandes palcos nacionais de conceitos completamente diferentes, o Mindel Summer Jazz e o Festival de Música Internacional Baía das Gatas, o artista mostrou a sua versatilidade.

Em 2023, com a sua chegada a Portugal decide expandir a sua carreira, efectuando concertos em diferentes salas da capital, destacando o B.leza.