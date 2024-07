​Concerto “Pilon di Xou” pela primeira vez em Portugal

A IV edição do concerto “Pilon di Xou” acontece este sábado, 6, no Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em celebração do 49º aniversário da independência de Cabo Verde.

Esta é a primeira vez que o concerto “Pilon di Xou”, um projecto do músico e compositor Princezito, acontece fora de Cabo Verde.

O concerto está inserido no festival Jardim de Verão, do qual o artista Dino d`Santiago é um dos curadores.

Neste concerto, Princezito estará no palco com as batucadeiras, para mostrar a música tradicional cabo-verdiana.

Além desse concerto, a Aplausos que faz a assessoria do cantor anunciou que Princezito está numa digressão pela Europa, na qual já teve oportunidade de apresentar os seus livros, realizar palestras e workshops sobre batuku, concertos, entre outras actividades, para celebrar importantes efemérides.

A digressão começou no mês de Maio, com a celebração do Dia da África, e aconteceu em vários países: Portugal, França, Luxemburgo e Suíça, com especial destaque para o concerto com Ngulimia no Centro Cultural de Cabo Verde e outro no B.Leza.

Além do concerto com Karina Gomes, em celebração do centenário de Amílcar Cabral. Outro destaque foi a apresentação, pela primeira vez na Suíça, do livro” Manual di Mudjer”.

Durante três meses e uma intensa agenda, o autor de “Lua”, “Tankalakatan”, “Kauberdianu Barela” e muitos outros temas de grande sucesso, mas também dos livros “Antigu Pensamentu” e “Manual di Mudjer”, promove a música e a literatura cabo-verdiana num projecto que alia a sua arte, nos palcos, nos livros e na produção artística, às celebrações temáticas ligadas à África, à memória e centenário de Amílcar Cabral e à celebração da independência de Cabo Verde.