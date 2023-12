​Praia recebe 1ª edição do concerto “Spiritual”

A Cidade da Praia recebe este sábado, 30, a primeira edição do concerto “Spiritual”, realizado pelo cantor e compositor, Princezito.

O concerto vai acontecer, no Auditório Nacional, pelas 21h00, e terá actuação de Karyna Gomes, Fattú Djakité e das gémeas Yeri e Yeni, que nasceram em Portugal, mas são filhas de pais cabo-verdianos.

Segundo Princezito, o concerto terá a duração de 90 minutos, e será algo inédito e único pela sua leveza e intimidade que vão angariar com o público.

“O público vai contemplar quatro vozes femininas: a Karina Gomes da Guiné-Bissau que configura como uma das melhores vozes da Guiné-Bissau; a Fattú Djakité que adoptou Cabo Verde como sua terra e as gémeas Yeri e Yeni, que nasceram em Portugal e estão em Cabo Verde, pela primeira vez”, ressalta.

O músico garantiu que será um espectáculo muito maternal, com uma energia extraordinária, diferente, acolhedor e pacifico.

“Para 2023 queria fechar com um concerto `Spiritual`, porque foi um ano de vários exercícios espirituais, para tentar entender o quê que é espiritualidade e tentar compreender como é que o tempo presente, passado e futuro é ilusório, mas na verdade não existe na dimensão real de existência”, explica.

“Então são vários exercícios que faço, debates com os meus colegas e meditação que levo para o livro, é como se estivesse a coroar aquele fim daquela pesquisa e investigação com um acto”, acrescenta.

Conforme indicou o concerto também é generoso, porque está a ser realizado quase no final do ano 2023, por isso espera que o público se divirta com as actuações”.