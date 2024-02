​Teté Furtado num concerto intimista no Centro Cultural de Cabo Verde, em Portugal

A cantora Teté Furtado estará esta sexta-feira, 16, num concerto intimista, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Portugal. Teté estará naquele palco acompanhada dos músicos Djone Santos, na guitarra, e Tiago Faray, na bateria.

Teté é uma artista de música tradicional cabo-verdiana que recentemente lançou o seu primeiro single intitulado “Bida Piscador”, uma tabanka que retrata a vida dos pescadores de Cabo Verde.

O trabalho contou com o patrocínio do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas (MCIC), através do edital de promoção e resgate da música tradicional cabo-verdiana.

Em 2020, Teté Furtado foi a vencedora do segundo prémio da competição internacional de Música Chinesa da “Chinese Bridge” e está a trabalhar no seu projecto musical que engloba um trio de três gerações de artistas, com a participação de Tiago Faray e baseado em temas originais da sua autoria e também terá composições de Kaká Barbosa, Djacy Silva e Djone Santos.

Em Cabo Verde, a artista já é conhecida em palcos tradicionais, mas em Portugal estreou-se recentemente na Baixa da Banheira, onde foi convidada a participar nas Festas Multiculturais do Vale da Amoreira, tendo-se feito acompanhar pelos músicos Djone Santos e Mick Trovoada.

A residir actualmente em Portugal, Teté Furtado fará o seu primeiro concerto de lançamento no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.