​Sara Alhinho actua sábado no Centro Cultural de Cabo Verde

A artista cabo-verdiana Sara Alhinho actua este sábado, 29, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal, onde vai apresentar as suas melodias.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o concerto da cantora acontece no âmbito das comemorações do 5 de Julho, Dia da Independência da República de Cabo Verde.

Sara Alhinho nasceu em Portugal, mas cresceu em Cabo Verde, país onde viveu a partir dos 6 anos de idade. Filha de mãe cabo-verdiana e pai mexicano, desde muito cedo que Sara se afirmou como artista por mérito próprio, mostrando as influências das três culturas com as quais viveu desde criança, a portuguesa, a cabo-verdiana e a mexicana.

Aos 8 anos de idade participou no álbum “Menino das Ilhas”, da cantora Teté Alhinho, sua mãe, com o êxito “Sara Sarita”, música produzida por Paulino Vieira, que teve grande êxito e tornou-se um marco da canção infantil em Cabo Verde, e deu início à participação de Sara em várias edições do festival dos Pequenos Cantores em Cabo Verde e na Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz em Portugal.

Desde tenra idade que Sara convive com grandes nomes da música e da cultura cabo-verdiana como Bana, Bau, Humbertona, Nhelas Spencer, entre outros, que têm tido grande influência no seu percurso musical. Teve o privilégio de frequentar aulas de canto e flauta leccionadas por Orlando Pantera na sua escola de música Pentagrama.

Aos 12 anos juntou-se aos irmãos e amigos e formou o grupo juvenil “Meia Culpa” até que, aos 16 anos, parte à descoberta do México, país de origem do seu pai, onde permaneceu durante 2 anos.

Em 2014 edita “Mosaico” o seu primeiro álbum em nome próprio, vencedor do prémio “Artista revelação 2014” nos CV Music Awards, e em 2015 recebe uma bolsa de estudos para frequentar o curso de verão do Berklee College of Music nos Estados Unidos da América.

O seu percurso inclui ainda uma passagem pelo grupo cabo-verdiano de dança contemporânea Raiz di Polon e uma licenciatura em Marketing e Comércio Exterior nas Canárias.