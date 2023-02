Zé Rui de Pina actua no Centro Cultural de Cabo Verde em Portugal

O músico Zé Rui de Pina está em Portugal para dois concertos. O primeiro concerto aconteceu no espaço B.Leza, no passado dia 4 deste mês, e no sábado, 11, será no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV).

Estes concertos de Zé Rui de Pina fazem parte de uma pequena turné que arrancou na França. E no concerto de sábado, Zé Rui de Pina estará no palco do CCCV acompanhado por Nir Paris na bateria, Humberto Ramos nas teclas, Djodje Almeida na guitarra, Renato Chantre no baixo e Jair Pina a garantir a percussão. Segundo uma nota enviada pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal, Zé Rui tem lançado vários singles ao longo dos últimos anos e é esse registo na música tradicional cabo-verdiana que vai apresentar, num formato mais pequeno e intimista no CCCV. Nascido na Cidade da Praia, Zé Rui de Pina é cantor, compositor e instrumentista (cordas). Conforme Caboverdeamusica.online, nascido numa família de músicos, foi com Nho Djonzinho Alves, seu tio, que Zé Rui começou a aprender, primeiro chocalho, depois os instrumentos de corda, ao lado dos primos. Aos 15 anos, quando foi para os EUA, já tinha experiência suficiente para tocar com Frank de Pina, tornando-se o baixista da banda que o acompanhava, Arpa Sound. Zé Rui participou depois, durante algum tempo, n'Os Pecos Band, depois fundou o Netinhos di Vovó. Mais tarde, no Ice Band, fez as suas primeiras gravações como vocalista: "Maria Madalena" e "Soul", temas que lhe valeram muitos incentivos para gravar um disco só seu. O que veio a acontecer em 1996, com “É si Kê mundo”. Paralelamente à sua carreira solo, Zé Rui de Pina é com frequência convidado por diferentes intérpretes para acompanhá-los em actuações ao vivo, ao cavaquinho, casos de Fantcha, Maria de Barros, Bana, Paulino Vieira e o angolano Bonga, entre outros. Se inicialmente tinha um trabalho à parte das actividades artísticas, a partir de certa altura consegue viver só do seu trabalho musical. Zé Rui de Pina considera-se mais um artista de palco do que de estúdio, mas tem participações como instrumentista e cantos em álbuns de vários artistas, como os CD de Antero Simas e de Bela Mendes. Depois de viver nos EUA por cerca de 30 anos, Zé Rui de Pina volta a residir em Cabo Verde, fixando-se na Praia, ligado à área da hotelaria. Continua com a música, acompanhando outros artistas e gravando em nome próprio. Em 2020, durante a pandemia de coronavírus, Zé Rui de Pina criou o projecto “Abrasu Muzikal”, promovendo concertos online como forma de angariar apoio financeiro para minimizar os problemas que muitos artistas enfrentam devido ao encerramento de espaços de música ao vivo e da retração geral do setor da cultura e entretenimento desde o início da pandemia de COVID-19. Por esta sua atuação solidária, foi condecorado pelo município de Brockton.

