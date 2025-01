Ministério da Cultura disponibiliza três mil contos aos grupos de Carnaval de Praia

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas assinou esta sexta-feira, 31, o protocolo de incentivo e apoio financeiro com os grupos oficiais de Carnaval da Praia, no valor de três mil contos, sendo que cada grupo vai receber 600 contos.

A assinatura foi feita entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e os responsáveis dos grupos Vindos do Mar, Samba Jó, Vindo d’África e Deusa do Amor. Este protocolo visa promover, fomentar e enaltecer o Carnaval, e esse incentivo será utilizado exclusivamente para os preparativos do Carnaval.

O presidente do grupo Samba Jó, João Elias Teixeira, em representação aos grupos agradeceu o Ministro da Cultura pelo apoio que tem disponibilizado, para que o Carnaval da Praia cresça.

“Apesar dessa verba chegar um pouco atrasada já é um alerta para termos Carnaval na Praia. Esta verba é um pontapé de saída, porque estávamos sem saber como fazer o Carnaval, mas agora já temos um feedback de que teremos Carnaval da Praia, através do Ministério da Cultura”, assegura.

Já, o Ministro da Cultura disse que fará de tudo para que até o mês de Fevereiro próximo os grupos tenham a verba completa, para preparar o Carnaval. “Reconhecemos que é tarde para os preparativos, mas espero que essa verba seja necessária para conseguirem apresentar um bom Carnaval na Praia”.

Na mesma linha, mostrou-se aberto para dialogar com os grupos e encontrar a melhor solução de financiamento de Carnaval. “O Ministério da Cultura vai continuar totalmente aberto para o diálogo e para encontrar a melhor solução de financiamento de Carnaval e organização do próprio evento, para ter dignidade e qualidade, porque reconhecemos todo o esforço que os grupos de Carnaval têm feito para colocar o Carnaval da Praia na rua”.

Em relação ao Carnaval de 2026, prometeu entregar aos grupos os valores da primeira verba no último trimestre deste ano, para ajudá-los a organizar melhor a Festa de “Rei Momo.