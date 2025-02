Loony Johnson no novo single dos espanhóis Todo el Rato

Os Todo El Rato, grupo pioneiro na combinação de hip-hop, reggaeton com ritmos africanos em Espanha, acabam de lançar o seu mais recente single em colaboração com o cantor cabo-verdiano Loony Johnson. O novo single já está disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado de um videoclipe no YouTube.

Depois de Josslyn, Anselmo Ralph, Supa Squad, “Como Antes” é o quarto single do grupo madrilenho com artistas de língua portuguesa.

Numa nota enviada, o grupo espanhol afirma que são fãs do Loony Johnson e que há muito que seguem o trabalho do cantor cabo-verdiano. “Foi um prazer trabalhar com ele e continuar a promover esta ponte entre culturas".

“Produzida pelo espanhol DShuffle, ´Como Antes´ é uma fusão perfeita entre o ritmo envolvente da kizomba e a energia latina contagiante do reggaeton. Com melodias românticas e ao mesmo tempo vibrantes, a faixa é ideal tanto para pistas de dança intensas quanto para momentos descontraídos de sunset”, indica.

“Como Antes” é a quarta colaboração dos Todo El Rato com artistas de língua portuguesa, depois do seu single “Que Se Te Note” com Supa Squad, “Sodade”, com Josslyn e “Quiero Volver” com Anselmo Ralph, incluído no último álbum do cantor angolano.