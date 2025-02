​7ª Edição do Prémio Nacional de Publicidade com centenas de inscritos

A 7ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) conta com centenas de inscritos. A informação foi avançada esta sexta-feira, pela EME – Marketing e Eventos, organizadora do Prémio.

Segundo a mesma fonte, nesta edição foram inscritos mais de uma centena de trabalhos, o que reflecte o crescimento e a diversidade do sector, “destacando-se a categoria Prémio Júnior Universitário, com um aumento exponencial de um para seis trabalhos inscritos, que corresponde a um aumento de 500 %”. Os vencedores da 7ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) serão conhecidos na gala de premiação que está agendada para o dia 28 de Março, na cidade da Praia. A EME – Marketing e Eventos informa que a 7ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) entra numa nova fase na próxima segunda-feira, 10 deste mês, com o início dos trabalhos da Comissão de Jurados. “Seguindo critérios técnicos e criativos definidos pelo regulamento do Prémio que garantem rigor e imparcialidade no processo de selecção dos melhores da publicidade cabo-verdiana, a comissão avaliará os trabalhos submetidos a concurso”, assegura. Além da presidente Solange Cesarovna, especialista em cinema, há outros membros que fazem parte de jurados desta edição: Lígia Spencer (licenciada em marketing), Tambla Almeida (mestre em educação artística), Natacha Gama Pereira (pós-graduada em marketing editorial e CEO da Lisbon Digital School) e a designer Jennifer Brazão, que repete presença como representante do parceiro institucional e padrinho do PNP (Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas).

